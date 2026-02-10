الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتراجع قبل صدور بيانات أميركية

عملات من فئة الدولار
10 فبراير 2026 10:22

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستحدد مسار أسعار الفائدة، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات. واستقر الجنيه الإسترليني في الساعات الأولى من التداول في ​آسيا بعد تقلبات يوم الاثنين. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ⁠1.3682 ‌للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وسجل سعر صرف الين 155.85 مقابل الدولار، محافظا على مكاسبه الليلة الماضية عندما ارتفع بنسبة 0.⁠8 بالمئة. 
وسجل مؤشر الدولار، ⁠الذي يقيس العملة الأميركية ​مقابل ست عملات رئيسية، 96.952، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.
وسيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على تقارير شهرية عن التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها قليلا بسبب ‌الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى مؤخرا.

المصدر: وكالات
