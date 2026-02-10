وزير الخارجية الأميركي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع، قبل أن يواصل جولة تشمل سلوفاكيا والمجر، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يتواجد روبيو في ميونخ من الجمعة إلى الأحد لحضور التجمع السنوي، الذي يعد أبرز منتدى عالمي لسياسات الأمن الدولي والدفاع. ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة البافارية، أكثر من 60 زعيم دولة وحوالي 100 وزير خارجية ودفاع. وبحسب وزارة الخارجية، سيبقى روبيو في أوروبا بعد انتهاء المؤتمر، حيث من المقرر أن يزور سلوفاكيا والمجر يومي 15 و16 فبراير. وفي براتيسلافا، من المقرر أن يلتقي روبيو مع مسؤولين حكوميين لبحث الأولويات الأمنية المشتركة. ويتوقع أن تشمل محطته في بودابست مباحثات بشأن شراكة في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والمجر.