الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

وزير الخارجية الأميركي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
10 فبراير 2026 10:04

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن هذا الأسبوع، قبل أن يواصل جولة تشمل سلوفاكيا والمجر، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يتواجد روبيو في ميونخ من الجمعة إلى الأحد لحضور التجمع السنوي، الذي يعد أبرز منتدى عالمي لسياسات الأمن الدولي والدفاع. ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة البافارية، أكثر من 60 زعيم دولة وحوالي 100 وزير خارجية ودفاع. وبحسب وزارة الخارجية، سيبقى روبيو في أوروبا بعد انتهاء المؤتمر، حيث من المقرر أن يزور سلوفاكيا والمجر يومي 15 و16 فبراير. وفي براتيسلافا، من المقرر أن يلتقي روبيو مع مسؤولين حكوميين لبحث الأولويات الأمنية المشتركة. ويتوقع أن تشمل محطته في بودابست مباحثات بشأن شراكة في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والمجر.

ماركو روبيو
الخارجية الأميركية
مؤتمر ميونيخ للأمن
ميونيخ
