تراجع أسعار الذهب

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأوقية وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل الذهب في ​المعاملات الفورية

0.7 بالمئة إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة). ‌وارتفع المعدن النفيس بنسبة اثنين بالمئة أمس الاثنين، مع تراجع ​الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ⁠أسبوع.

وسجل الذهب ‌ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولار في 29 يناير.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.5 بالمئة إلى 5052.0 دولار.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.⁠1 بالمئة إلى 81.64 دولار، بعد صعودها بنسبة سبعة ⁠بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 2084.09 ‌دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1710.75 دولار.



