الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

أسعار الذهب
10 فبراير 2026 09:31

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأوقية وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ونزل الذهب في ​المعاملات الفورية
0.7 بالمئة إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة). ‌وارتفع المعدن النفيس بنسبة اثنين بالمئة أمس الاثنين، مع تراجع ​الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ⁠أسبوع.
وسجل الذهب ‌ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولار في 29 يناير.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.5 بالمئة إلى 5052.0 دولار.
ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.⁠1 بالمئة إلى 81.64 دولار، بعد صعودها بنسبة سبعة ⁠بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.
وهبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 2084.09 ‌دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1710.75 دولار.

أخبار ذات صلة
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
ارتفاع الذهب والفضة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©