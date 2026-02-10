عودة تدريجية لحركة الرحلات في مطار الشارقة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن مطار الشارقة عن استئناف حركة الرحلات الجوية بشكل تدريجي صباح اليوم، مع استمرار بعض التأثيرات على جداول الرحلات نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها الدولة خلال الساعات الماضية.





وأدت الأحوال الجوية، التي شملت ضباباً كثيفاً ورياحاً نشطة في بعض الفترات، إلى تغييرات في حركة التشغيل، حيث تم إلغاء 6 رحلات جوية، وتحويل مسار 21 رحلة أخرى إلى مطارات بديلة أو تعديل مواعيدها، وذلك في إطار الحرص على سلامة المسافرين وأطقم الطيران.

وأوضح المطار أن عملياته التشغيلية مستمرة، مع عمل الفرق المختصة على معالجة آثار التأخير وإعادة تنظيم الجداول بالتنسيق مع شركات الطيران، مؤكداً استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المعايير المعتمدة.

ودعا مطار الشارقة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الرسمي للمطار أو تطبيقات شركات الطيران، أو التواصل مباشرة مع الناقل الجوي للحصول على آخر التحديثات، نظراً لاحتمال استمرار بعض التغيرات المرتبطة بالأحوال الجوية.