«دبي كوميرسيتي» تعلن أجندة الدورة الثانية من منتدى «وورلديف دبي 2026»



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» وشركة «وصل» العقارية، جدول أعمال وجلسات ومتحدثي الدورة الثانية من «منتدى وورلديف دبي 2026»، المنتدى العالمي المتخصص في التجارة الرقمية، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ويُنظم المنتدى على مدى ثلاثة أيام، من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بالتعاون مع منصة «وورلديف» الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ويستهل أعمال المنتدى بجلسة افتتاحية يلقي خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رسمية، تليها كلمات لكل من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وعمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف».

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، وحضور ما يزيد على 13 ألف زائر من 80 دولة، يمثلون جهات حكومية ومؤسسات وهيئات محلية ودولية معنية بقطاع التجارة الرقمية.

كما يضم المعرض المصاحب أكثر من 160 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية والإقليمية في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمالية.

ويتضمن المنتدى تنظيم مبادرة «ديون» التي تجمع المستثمرين والمبتكرين، إضافة إلى ورش عمل متخصصة، ومسابقة للشركات الناشئة بجوائز تمويلية بقيمة 100 ألف درهم، بعد تلقي أكثر من 260 طلب مشاركة.

ويعكس تنظيم المنتدى للمرة الثانية، بعد نجاح دورته الأولى، الزخم المتنامي لمنظومة التجارة الرقمية في دبي، وتوافقه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فيما تركز النسخة الحالية على دعم الشركات الناشئة عبر تخصيص منطقة متكاملة تستضيف أكثر من 50 شركة.

وتناقش جلسات المنتدى سياسات التجارة الرقمية، ومستقبل الأسواق الرقمية، واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والاستدامة، والأمن السيبراني، فيما يُخصص اليوم الثالث للتواصل واستكشاف أحدث الابتكارات وبناء الشراكات التجارية.