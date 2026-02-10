479.9 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين» خلال 2025 بنمو 14.4%



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن تحقيقها نتائج مالية قوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك بفضل النمو المستمر في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية، حيث سجّلت الشركة صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 533.1 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 479.9 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 14.4%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 8.5 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 13.4%. فيما بلغت النسبة المجمعة للشركة 93.2%، ما يظهر مدى فعالية منهجية الاكتتاب التي تعتمدها الشركة وقوة أدائها التشغيلي.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يظهر أداء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لعام 2025 قوة استراتيجيتنا على المدى الطويل والتزامنا بمواءمة نمو المجموعة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية، وتواصل الشركة البناء على أعمالها الأساسية من خلال التوسع المنضبط والحوكمة الرشيدة والتركيز الكبير على تنمية المواهب الوطنية. ويعكس فوزنا بجائزة «نافس» هذا التوجه الاستراتيجي ومساهمتنا في تحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية.

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تُظهر نتائجنا لعام 2025 المرونة الكبيرة التي تتمتع بها عملياتنا ومدى تأثير مبادراتنا الاستراتيجية، وقد أسهمت شراكتنا مع «أليانز تريد» في تعزيز قدراتنا في مجال التأمين المتخصّص، فيما ساعد تركيزنا المستمر على الابتكار والتميّز التشغيلي على دعم كفاءة الشركة وجودة خدماتها. وتواصل الشركة العمل على ترسيخ مكانتها كشركة تأمين موثوقة وشريك طويل الأمد في المنطقة.

وخلال عام 2025، أحرزت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أولوياتها في تحقيق النمو والتنوع والتنمية الوطنية، كان أبرزها توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «أليانز تريد» في الشرق الأوسط بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري (TCI) في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

كما أكدت الشركة التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال إبرام شراكةً استراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة لمواطني دولة الإمارات المؤهلين، مما يعزّز دورها في تحقيق الأمن المالي ودعم المبادرات الوطنية.