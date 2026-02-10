تعاون بين «أدنوك للتوزيع» و«لولو»



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة لولو عن افتتاح أول متجر يحمل علامة «لولو ديلي» داخل أحد مواقع «ذا هب من أدنوك» الجديد والتابع لشركة أدنوك للتوزيع، في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وافتتح متجر «لولو ديلي» في جزيرة السعديات المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويُعد مفهوم «ذا هب من أدنوك» نموذجاً جديداً ومتقدّماً، يمتد على مساحة تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة محطات الخدمة التقليدية، ويجمع «ذا هب من أدنوك» بين الخدمات التقليدية، كالوقود وشحن السيارات الكهربائية والعناية بالسيارات، مع عروض نمط الحياة التي تشمل محلات السوبر ماركت والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية ومساحات العمل المشتركة وأماكن الترفيه العائلي.

وشهد حفل الافتتاح توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الجانبين لافتتاح أربعة متاجر إضافية لعلامة «لولو ديلي» في مواقع «ذا هب» التابعة لأدنوك حتى منتصف عام 2027.

ووقّع الاتفاقيات كل من يوسف علي موسليام والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين. وتعزز مذكرات التفاهم الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، مع التخطيط لافتتاح أربعة متاجر أخرى لعلامة «لولو» في مواقع أدنوك للتوزيع قريباً.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: يسعدنا التعاون مع أدنوك للتوزيع للمرة الأولى، ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز راحة العملاء وتقديم تجارب تسوّق ومطاعم عالية الجودة عبر محاور النقل الرئيسية من خلال «ذا هب من أدنوك»، بما يدعم تطوّر أنماط الحياة والتنقّل في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: يُمثل افتتاح أحدث وجهاتنا ضمن مفهوم «ذا هب من أدنوك»، في جزيرة السعديات، محطة محورية في مسيرة أدنوك للتوزيع الرائدة في تطوير حلول التنقّل وتعزيز تجارب التجزئة.