اقتصاد

503 ملايين درهم أرباح «برجيل القابضة» خلال 2025 بنمو 39.5%

503 ملايين درهم أرباح «برجيل القابضة» خلال 2025 بنمو 39.5%
10 فبراير 2026 17:32


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة برجيل القابضة، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات قوية بلغت 5,501 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 9.8% على أساس سنوي، فيما تجاوز إجمالي عدد زيارات المرضى 7 ملايين زيارة، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأداء إلى التوسع في الوصول إلى المجتمعات المحلية عبر تقديم منتجات وخدمات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط واستمرار التوسع في المرافق التي تم افتتاحها حديثاً.
كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1,089 مليون درهم، مع تحسن هامش الربحية إلى 19.8% مقارنة بـ 18.1% في عام 2024. 
وارتفع صافي الربح بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليبلغ 503 ملايين درهم، مع تحسن هامش صافي الربح إلى 9.1%.
وسجل الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث قفز صافي الربح بنسبة 159.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الرافعة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسن كفاءة استخدام الأصول، ومرونة العمليات التشغيلية.
وشهد عام 2025 نمواً في عدد المرضى الداخليين بنسبة 11.7%، في مؤشر واضح على الطلب المتزايد على الخدمات في التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة العظام. وخلال العام، أُجريت أكثر من 89,700 عملية جراحية، بقيادة مدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميدور أبوظبي، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومستشفى لايف كير مصفح.
كما ارتفع عدد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 8.3% خلال عام 2025.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: شهد عام 2025 أداءً لافتًا لبرجيل القابضة، مستندًا إلى شبكة متكاملة من مراكز التميّز التخصصية، ومتوافقًا بشكل وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية.

