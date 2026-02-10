«إيه دي آي» و«أبييرو» تطوران مشروعاً لتعزيز موثوقية مطالبات التأمين الصحي

أبوظبي (وام)

أعلنت مؤسسة «إيه دي آي» ADI، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمتخصّصة في بناء البنية التحتية لتقنية الـ«بلوك تشين» على مستوى سيادي لتمكين الحكومات والمؤسسات من تسريع وتيرة نمو الاقتصادات الرقمية، عن تعزيز تعاونها مع شركة «أبييرو - Apeiro»، المتخصّصة في الحلول الرقمية للرعاية الصحية، بهدف دعم الحكومات في تطوير البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية الوطنية، وبناء منظومات موحدة ومترابطة تتيح للمنصات والبيانات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تبادل المعلومات بكفاءة أعلى، بما يعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وفعاليتها وجودة رعاية المرضى.

وتركز «أبييرو» على تسريع الانتقال من الأنظمة الصحية التقليدية غير المترابطة إلى منظومة رقمية موحدة، تسهم في تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بتجاربهم وتحسين النتائج العلاجية، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية لبرامج الرعاية الصحية الحكومية.

ويعتمد الإطار الجديد على تقنية الـ«بلوك تشين» كطبقة موثوقة للتحقق وبناء الثقة وضمان أمان أنظمة التأمين الصحي، ويساعد هذا النهج على كشف محاولات الاحتيال والمطالبات المكررة والحد منها بشكل ملموس، من خلال ضمان تسجيل جميع إجراءات المطالبات بشكل دائم وغير قابل للتغيير، كما يعزّز مستوى المساءلة بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، ويوفّر مصدراً موحداً وموثوقاً لأغراض التدقيق وتسوية النزاعات.

وتواجه العديد من أنظمة الرعاية الصحية تحديات في تتبع ومراجعة المطالبات الإلكترونية بشكل فوري وشامل، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على شركات التأمين ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية.

وتدعم «أبييرو» من خلال منصاتها الرقمية، جهود الحكومات لبناء منظومات صحية أكثر تكاملاً وقابلية للتشغيل البيني، بما يتيح توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة.

وسيتم تحويل كل مطالبة تأمين وكل خطوة رئيسية في مسار معالجتها إلى بصمة رقمية فريدة، يتم توثيقها زمنياً وتُسجَّل على شبكة منصة «ADI Chain»، بما يوفّر سجل تدقيق واضح يكشف أي محاولة تلاعب. ويتيح هذا النهج للجهات المعنية التحقق بدقة مما جرى، وتوقيته، والجهة التي قامت به، بما يعزز المساءلة مع الالتزام الكامل بمتطلبات الخصوصية والامتثال التنظيمي. ولا يتم تخزين أي بيانات طبية أو معلومات تخص المرضى على الشبكة، كما تبقى أنظمة المستشفيات وشركات التأمين الحالية دون تغيير، مع ضمان حماية الخصوصية بشكل كامل.

وأنهت مؤسسة «ADI» وشركة «آبييرو» المرحلة الأولى من تعاونهما، والتي أضافت طبقة جديدة من التحقق والقدرة على التدقيق ضمن إجراءات مطالبات التأمين الصحي. وشملت هذه المرحلة اختبار الحل والتحقق من جاهزيته بنجاح على الشبكة التجريبية لمنصة «ADI Chain»، للتأكد من سلامة التصميم الأساسي ومسارات العمل تمهيداً للانتقال إلى مرحلة النشر الفعلي.

وسيركّز حلّ «ADI-Apeiro» الجاهز للتشغيل، في المرحلة المقبلة، على الاندماج ضمن بيئات أنظمة التأمين الصحي الواقعية، بما يسهم في الحد من محاولات الاحتيال، وتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، وتحديث البنية التحتية الرقمية. وبشكل عام، تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الشفافية، وحماية الأموال العامة، وترسيخ الثقة في أنظمة مطالبات الرعاية الصحية.

وقال غيوم دو لا تور، عضو مجلس مؤسسة «ADI»، إنه عندما تتمكن الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية من التحقق من المطالبات بثقة أكبر، تقل النزاعات، وتتسارع عمليات التدقيق، وتُوجَّه الموارد إلى حيث تكون الحاجة الحقيقية، ما يجعل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أيسر، وأكثر موثوقية وكفاءة للجميع، ويسهم في تغيير حياة الناس والمجتمعات نحو الأفضل ودفع عجلة الاقتصادات.

من جانبه قال أسامة مالكي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة «أبييرو»، إن هذه الشراكة تعد خطوة متقدمة في مسار تسريع عجلة التحول الرقمي لمنظومات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن تمكين الحكومات وشركات التأمين من رقمنة سياسات التأمين الصحي والمطالبات وإدارة شؤون المرضى يتيح توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية.