«خزنة» و«بريسايت» توقعان عقداً لإنشاء مركز قيادة وتحكم مركزي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «خزنة داتا سنترز»عقداً طويل الأمد مع «بريسايت»، لتطبيق حلّ مُحسّن لإدارة المرافق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز قيادة وتحكّم مركزي.

ويأتي هذا الاتفاق استناداً إلى التعاون الاستراتيجي الذي أُعلن عنه خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ويدعم إطلاق «خزنة NexOps»، وهي مؤسسة تشغيل داخلية متخصّصة صُممت لتقديم معيار جديد من التناسق وسرعة الاستجابة والتميّز التشغيلي للبنية التحتية واسعة النطاق والبنية التحتية المهيّأة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنترز»، إن هذا التعاون يُعزّز قدرة الشركة على تشغيل بنى تحتية معقّدة وبالغة الأهمية بمستويات أعلى من الرؤية والمرونة والكفاءة، وإن نشر منصة «بريسايت» المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومركز القيادة والتحكّم المركزي يسهم في دعم التزامها بالتميّز التشغيلي والنموّ المستدام، بالتوازي مع مواصلة توسّع شبكتها العالمية من مراكز البيانات.

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت» إن دمج الذكاء في صميم عمليات مراكز البيانات، يسهم في تمكين مستويات أعلى من المرونة والكفاءة والاستدامة على نطاق واسع، لافتاً إلى مواصلة البنية التحتية الرقمية نموّها من حيث الحجم والتعقيد والأهمية الاستراتيجية.

ويُدمج هذا التنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات مراكز البيانات التابعة لخزنة، ليقدم نهجاً موحداً قائماً على البيانات لإدارة بنى تحتية معقّدة وعالية الاستهلاك للطاقة.

وتعمل منصة «بريسايت» المُحسّنة لإدارة المرافق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على دمج البيانات الواردة من أنظمة تقنيات التشغيل المتعددة وأنظمة المرافق ضمن طبقة ذكاء واحدة، بما يدعم الصيانة التنبؤية والاستباقية، والكشف الاستباقي والتنبؤي عن الأعطال، وتحسين الأداء عبر جميع أصول المرافق.

ويرتكز هذا التنفيذ على حلّ مركز البيانات المستدام المُحسّن بالذكاء الاصطناعي من «بريسايت»، والذي يجمع بين تقنيات إنترنت الأشياء، والتحليلات المتقدمة، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم البيئات واسعة النطاق.

وتُتيح المنصة المراقبة الفورية والإدارة المنسّقة للأصول والسعات والحوادث وعمليات التغيير، إلى جانب دعم التحسين التشغيلي المستمر عبر المواقع والمناطق.