الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يفتتح مركزاً جديداً للخدمات في الغاليريا جزيرة المارية

«أبوظبي العالمي» يفتتح مركزاً جديداً للخدمات في الغاليريا جزيرة المارية
10 فبراير 2026 17:39

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي «ADGM» عن افتتاح مركز خدماته الجديد في الغاليريا جزيرة المارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والأفراد في جزيرتي المارية والريم وتوفير خدمات مباشرة من دون موعد مسبق، تشمل الخدمات العقارية مثل تسجيل عقود الإيجار ومعاملات البيع والشراء، إضافةً إلى الخدمات المرتبطة بالتأشيرات.
ويعكس افتتاح هذا المركز استمرار النمو القوي لأبوظبي العالمي، ما يعزّز مكانته كأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤكد التزامه المستمر بتقديم خدمات مرنة تتمحور حول المتعاملين، باعتباره وجهة مفضّلة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتشغيلها وتنميتها في أبوظبي وخارجها.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يُشكّل افتتاح مركز خدمات أبوظبي العالمي محطة جديدة ومهمة في مسيرة نموّنا، ومع تسارع الطلب على خدمات أبوظبي العالمي، يتيح لنا هذا المركز تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والسكان والمستثمرين، وتقديم دعم متكامل وتجربة متميزة للمتعاملين. كما يجسّد التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة الوصول، وتبنّي الابتكار، وبناء منظومة داعمة ترافق متعاملينا في مختلف المراحل.
وسيشكل هذا المركز قناة إضافية للتواصل مع مجتمع الأعمال والسكان في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي، بما يوفر الدعم المباشرة ويعزّز الخدمات الرقمية التي يقدّمها أبوظبي العالمي (ADGM).

