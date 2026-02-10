«الدار» تُطلق «باكارات ريزيدنسز السعديات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق «باكارات ريزيدنسز السعديات» في أبوظبي، والذي يضم 77 وحدة سكنية حصرية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف، وفلل علوية «سكاي فيلا» بأربع غرف، بالإضافة إلى وحدتي «بنتهاوس».

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي، بإطلالات مفتوحة مباشرة على «متحف غوغنهايم أبوظبي» و«متحف اللوفر أبوظبي» ومياه الخليج العربي.

ويمثل مجمع «باكارات ريزيدنسز السعديات» أول الإبداعات السكنية في دولة الإمارات لدار التصميم المعماري العالمية «سو فوجيموتو آركيتكتس».

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة عالمية لأسلوب الحياة الفاخر بوتيرة متسارعة، ويجسّد مجمع باكارات ريزيدنسز السعديات ذروة المعيشة الفاخرة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، جامعاً بين الإبداع المعماري العالمي وإرث العلامة التجارية العريقة والموقع الثقافي الفريد، ولا تقتصر قيمة هذا المشروع على كونه وجهة مثالية للمشترين من أصحاب الذوق الرفيع، بل يمنحهم عنواناً فريداً في واحدة من أكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم».

ومن جانبه، قال باري ستيرنليخت، مؤسس «فنادق ومنتجعات باكارات» ورئيس مجلس إدارة شركة «فنادق ومنتجعات ستاروود»: نولي علامة باكارات عناية فائقة، وننتقي مواقعنا بمعايير صارمة، وتبرز جزيرة السعديات كوجهة فريدة تتلاقى فيها الطموحات الكبرى والاستثمارات الثقافية والرؤى طويلة الأمد على نطاق عالمي. ويعكس هذا المشروع إيماننا الراسخ بأن الفخامة الحقيقية تُصنع بإتقان في بيئات استثنائية قادرة على احتضانها.

وقال راؤول ليل، الرئيس التنفيذي لشركة فنادق ومنتجعات ستاروود: صُمم مجمع باكارات ريزيدنسز السعديات ليلبي تطلعات الباحثين عن أكثر من مجرد مسكن، فهو مكان مثالي لحياة غامرة بالثقافة والذوق الرفيع وفخامة العيش، ويمثل هذا الموقع في السعديات تجسيداً للرفاهية المتقنة، حيث يتقاطع الإرث والفن مع أسلوب الحياة المعاصر، مما يجعله بيئة طبيعية لهذا المشروع المميز، مما يتيح لنا ترجمة قرون من الحرفية والإرث العريق إلى تعبير سكني خالد يتسم بالأصالة والارتباط العميق بمحيطه.

ويمثل هذا المجمع الاستثنائي آخر المشاريع التي تُطرح ضمن منطقة «سعديات غروف». وسيحظى قاطنوه بموقع فريد يبعد لحظات فقط عن الشواطئ النقية، وملعب بطولات الجولف في نادي شاطئ السعديات للجولف، ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى مثل مدرسة كرانلي أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي، وبيركلي أبوظبي. كما ستوفر «سعديات غروف»، المقرر افتتاحها قريباً، 60 ألف متر مربع من تجارب التسوق والمطاعم الفاخرة على مقربة من المشروع.