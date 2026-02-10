481 مليون درهم أرباح «إمستيل» خلال 2025 بنمو 23%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إمستيل، عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 8.9 مليار درهم مسجلةً نمواً بنسبة 7% مقارنةً بالسنة المالية السابقة.

وحققت مجموعة إمستيل أداءً تشغيلياً قوياً، حيث ارتفعت إجمالي أحجام مبيعات الحديد بنسبة 7% على أساس سنوي.

وأسهم الطلب القوي في السوق الإماراتية، إلى جانب زيادة إنتاج منتجات الحديد النهائية، في نمو مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليون طن، كما ارتفعت أحجام مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 3.5 مليون طن.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 13.4%، مقابل 10.7% في السنة المالية 2024.

ويعود هذا التحسن في الهامش إلى ارتفاع أحجام المبيعات، إلى جانب مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية.

وسجل صافي ربح إمستيل للسنة المالية 2025 مبلغاً قدره 481 مليون درهم، بنمو نسبته 23% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي للمجموعة.

وساهم قسم حديد الإمارات بإيرادات بلغت 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالسنة المالية 2024، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 51% على أساس سنوي.

وحقق قسم أسمنت الإمارات إيرادات بلغت 944 مليون درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 24%، فيما بلغت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 172 مليون درهم.

وفي الإطار ذاته، أسهم قطاع الأنابيب والقطاعات الأخرى خلال عام 2025 بإيرادات بلغت 187 مليون درهم، وحقق أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 42 مليون درهم.

وكانت المجموعة قد استكملت عملية بيع قطاع الأنابيب والقطاعات الأخرى في 18 ديسمبر 2025، وقد انعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ضمن نتائج السنة المالية 2025.

وفي 31 ديسمبر 2025، عززت المجموعة مركزها النقدي الصافي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مقارنةً بـ337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.

وخلال الربع الرابع من عام 2025، بلغت إيرادات المجموعة 2.5 مليار درهم، متوافقةً مع إيرادات الربع الرابع من عام 2024، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 51% لتصل إلى 372 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش الربحية.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمستيل، إن الأداء الذي حققته إمستيل خلال السنة المالية 2025 يعكس مرونة نهجها التشغيلي، وما تتمتع به السوق الإماراتية من مقومات داعمة، إلى جانب حرص المجموعة على ترسيخ قيمة مستدامة على المدى البعيد.

وأضاف أن النتائج المالية الإيجابية، وقوة المركز المالي، والنهج المدروس في توجيه الاستثمارات، تؤكد قدرة إمستيل على مواصلة النمو بما ينسجم مع توجهات الدولة وأولوياتها، وباعتبارها من الركائز الأساسية لمنظومة التصنيع الوطنية، تؤكد إمستيل التزامها بتعزيز التصنيع المحلي، ودعم استقرار سلاسل الإمداد، والإسهام بجدية في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربوني.

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن العام المالي 2025 شكل محطة هامة في مسيرة إمستيل، إذ سجلت المجموعة أداء تشغيلياً قوياً وتحسناً لافتاً في مستويات الربحية، كما حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية.

ويعكس نمو حجم الإنتاج، إلى جانب تعزيز الربحية وقوة المركز النقدي نجاح جهود رفع الكفاءة وتركيز الأعمال على الأنشطة الأعلى قيمة، كما سرعت إمستيل من الجهود الرامية لتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات ومواد البناء المستدامة، مدفوعة باستثمارات مدروسة، وتقنيات مبتكرة، وشراكات نوعية.

ومع دخول المرحلة المقبلة، تواصل المجموعة العمل وفق نهج نمو مدروس يقوم على الابتكار وتقليص الانبعاثات، مع الحفاظ على هدفها في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها ولمختلف أصحاب المصلحة.