الأربعاء 11 فبراير 2026
اقتصاد

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال يناير 2026

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال يناير 2026
10 فبراير 2026 17:44

 
عجمان (الاتحاد)
سجّلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر يناير الماضي نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغت 1520 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية 2.07 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات مؤشر عجمان العقاري.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إنّ القطاع العقاري شهد خلال شهر يناير نشاطاً في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، ما يعكس حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة عبر جميع مناطق الإمارة.
وأوضح أنّ حجم التداول بلغ 1.39 مليار درهم من إجمالي 1284 عملية تداول، حيث شهدت منطقة «الحليو 2» أعلى قيمة مبايعة بـ34 مليون درهم، فيما سجّلت أعلى قيمة مبايعة مشاريع تطوير عقاري في «الزوراء» بـ15 مليون درهم.
وأشار إلى أن شهر يناير شهد تسجيل 174 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 484 مليون درهم، حيث سجلت منطقة «ليوارة 1» أعلى قيمة رهن بـ123.46 مليوناً.
وأضاف أنّ مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متفوقاً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 1».

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
