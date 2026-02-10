«ملتقى رواد الأعمال والمستثمرين 2026» يعزز الفرص الاستثمارية في العين



العين (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة العين ملتقى رواد الأعمال والمستثمرين في مسرح بلدية مدينة العين، بحضور ومشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين جودة الحياة في مناطق المدينة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات.

وطرحت البلدية، خلال الملتقى، 39 فرصة استثمارية متنوعة لرواد الأعمال توزعت على عدد من المناطق الحيوية في مدينة العين، وشملت أراضي مخصصة لإقامة مشاريع تجارية وخدمية، وأسواقاً مجتمعية، ومحال تجزئة، في كل من الخزنة، والعامرة، وشعاب الأشخر، والعقابية، إلى جانب عدد من الأحياء الأخرى، بما يوفر خيارات استثمارية متنوعة تلبي تطلعات رواد الأعمال والمستثمرين، وتواكب احتياجات النمو العمراني والخدمي في المدينة.

وأكد فيصل المنعي، مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية، أن الملتقى يُعد الأول من نوعه لريادة الأعمال الذي تنظمه البلدية، ويهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التأجير التخصصي وغيرها من الفرص، بما يسهم في خلق قنوات تواصل فاعلة بين رواد الأعمال في منطقة العين، وتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية.

وأوضح أن الملتقى يسعى إلى توفير بيئة إيجابية تتيح لرواد الأعمال الاطلاع على أفضل الممارسات، وتبادل التجارب والخبرات، مشيراً إلى أن رواد الأعمال الشباب والكفاءات الوطنية في المنطقة بحاجة إلى مثل هذه الورش والفعاليات التي تعزز التواصل، وتدعم مسيرتهم الريادية.

وشهد الملتقى تنظيم محاضرة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال في مدينة العين تناولت تجارب ريادية ملهمة وقصص نجاح واقعية، استعرض خلالها المتحدثون أبرز محطات مسيرتهم المهنية، والتحديات التي واجهتهم في تأسيس وتنمية مشاريعهم، مؤكدين أهمية الابتكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستثمار الفرص المتاحة لدعم نمو المشاريع الناشئة.