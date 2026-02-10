الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«حرة مطار الشارقة» تستعرض خدماتها بمعرض «تاميل نادو» في الهند

«حرة مطار الشارقة» تستعرض خدماتها بمعرض «تاميل نادو» في الهند
10 فبراير 2026 22:05

 

الشارقة (الاتحاد)
 استعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تاميل نادو العالمي وقمة المعرفة الذي عُقد في مركز كوديسيا للمعارض بمدينة كويمباتور في الهند جهودها الرائدة بوصفها وجهة استثمارية عالمية تضم أكثر من 8 آلاف شركة من 165 دولة حول العالم.

أخبار ذات صلة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد

وعرضت الهيئة خدماتها المتكاملة لدعم المستثمرين في مجالات حيوية مثل تقنية المعلومات والصناعات الغذائية والهندسية والطاقة إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق متخصصة تلبي احتياجات متطلبات القطاعات الصناعية والتجارية كافة إلى جانب الحلول الاستثمارية التي تمكّن المستثمرين من إدارة أعمالهم وتوسيعها بسهولة ويسر فضلاً عن توفيرها مرافق ومخازن ومستودعات بمعايير وخدمات لوجستية عالمية إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق المهمة.
واختتمت الهيئة أمس مشاركتها بصفتها الشريك العالمي للنسخة الثالثة من المعرض الذي أقيم بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم.
وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية وبناء قنوات تواصل مباشرة مع مجتمعات الأعمال بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية تدعم رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى التنوع الاقتصادي مشيراً إلى أن الهيئة توفر منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تلبي متطلبات مختلف الشركات سواء الراغبة في تأسيس مقار إقليمية أو منشآت صناعية مستندة إلى بنية تحتية متطورة وإجراءات مرنة تدعم سرعة التأسيس وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاعات ذات القيمة المضافة بما في ذلك التقنية والصناعات الغذائية والهندسية والطاقة وتعمل على توفير بيئة أعمال داعمة تعزز فرص التكامل بين الشركات وتوسع نطاق أعمالها في أسواق المنطقة منوهاً إلى أن المنطقة الحرة تواصل تطوير خدماتها وحلولها الاستثمارية بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتعاون المستدام وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.

آخر الأخبار
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©