اقتصاد

الإمارات تتصدر إقليمياً وتصعد للمرتبة 21 عالمياً في الشفافية والنزاهة

الإمارات تتصدر إقليمياً وتصعد للمرتبة 21 عالمياً في الشفافية والنزاهة
11 فبراير 2026 01:07

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 21 عالمياً في مؤشر مُدركات الفساد لعام 2025، مقارنة بالمرتبة 23 عالمياً في تقرير العام الماضي، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتعزز موقعها ضمن الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، وتصدرها المتواصل لبلدان الشرق الأوسط في المؤشر.
ووفقاً لنتائج المؤشر، الذي يصنّف 180 دولة حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها، وفقاً لتقيميات لخبراء وأوساط الأعمال، باستخدام مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة، حققت دولة الإمارات 69 نقطة مقارنة بزيادة نقطة عن معدل العام السابق، لتتقدم بها بمقدار مركزين عالمياً في التصنيف العام، متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكوريا الجنوبية، في حين حلت من الدول العربية قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 41 عالمياً والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ45 عالمياً.

