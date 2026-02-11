الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع الذهب والفضة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

ارتفاع الذهب والفضة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية
11 فبراير 2026 07:51

سجل الذهب والفضة ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية ​بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر وذلك في دلالة على تراجع ⁠الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.

وزاد الذهب ​في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 ​بالمئة إلى ‌5038.73 دولار للأوقية. ⁠وصعدت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.6 بالمئة إلى 5060.60 دولار. وكسبت الفضة واحداً بالمئة في المعاملات الفورية ‌لتسجل 81.49 دولار، بعد انخفاضها بأكثر ‌من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2098.78 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.​2 بالمئة إلى 1712.25 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
