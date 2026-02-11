581 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني لعام 2025 بنمو 15%

أم القيوين (الاتحاد)

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن أداء مالي قوي خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2024. ووصل إجمالي الأصول 22.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، بارتفاع نسبته 28% مقارنةً بـ17.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 17% لتصل إلى 9.1 مليار درهم، ونمت ودائع العملاء بنسبة 38% لتصل إلى 15.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9% ليصل إلى 6.6 مليار درهم. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 30.67% في 31 ديسمبر 2025، والتي تظلّ أعلى من الحد الأدنى، الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. كما تحسّنت نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة) بمقدار 371 نقطة أساس لتصل إلى 0.31% في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ4.02% في 31 ديسمبر من عام 2024.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «استناداً إلى العوامل الأساسية القوية لبنك أم القيوين الوطني، شهد العام 2025 تحقيق إنجازات مهمة، وتميّز أداء البنك بالقوة في مختلف المؤشرات الأساسية مدعوماً بالرؤية الاستباقية لإدارة المخاطر والتميّز في الامتثال للتشريعات واللوائح. ويؤكد نهجنا، الذي يركّز على خدمة العملاء، نجاحه حيث ينعكس ذلك في نمو الأرباح والأصول والودائع، ونجدّد التزامنا بتعزيز القيمة لجميع الشركاء والمعنيين عبر تقديم أجود الخدمات بهدف استقطاب والمحافظة على شرائح العملاء المستهدفين». وأضاف: «خلال العام 2025، قمنا بتسريع التحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء بصورة ملحوظة، وتعزيز التميّز التشغيلي بالاستفادة من التقنيات المتطورة. ونحن نتطلع للمستقبل، فإن المعدلات القوية لنسبة كفاية رأس المال والسيولة تمنحنا قاعدة مستقرة لتحقيق مستهدفات النمو التي وضعناها للعام 2026. وسنواصل الابتكار الرقمي وتنويع المنتجات لتحقيق القيمة على الأمد الطويل، مع التأكيد على توافق مبادرات الاستدامة والشمول المالي والتوطين مع مستهدفاتنا المالية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات».