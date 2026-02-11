10.35 مليار درهم إيرادات «فيرتيغلوب» في 2025 بنمو41%

أبوظبي (الاتحاد)



حققت شركة فيرتيغلوب إيرادات خلال الربع الأخير من عام 2025 بلغت 2.96 مليار درهم بزيادة 73% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار درهم.

ووفق نتائجها المالية لعام 2025، ارتفع صافي ربح الشركة المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 393 مليون درهم، بزيادة قدرها 154% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 10.35 مليار درهم، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 3.74 مليار درهم، وبلغ صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين 1.19 مليار درهم، بزيادة قدرها 87% على أساس سنوي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «فخورون بتحقيق هذا الأداء التشغيلي والمالي القوي في ختام أول عام كامل للشركة في ظل ملكية حصة الأغلبية ل (أدنوك) عبر شركة (XRG)، حيث سجلنا نمواً في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي، لتتجاوز 3.74 مليار درهم ما يجسد التنفيذ المنضبط والفعال لاستراتیجیة (النمو 2030)، بما في ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية ومستويات الإنتاج القياسية في منشآتنا في الجزائر وفي الشركة المصرية للأسمدة (EFC-2) في مصر، والخفض الكبير في التكاليف، والتوسيع المركز لمحفظة المنتجات، وقد حققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أهداف النمو لعام 2030 بما يفوق 40% خلال أقل من عام واحد منذ إعلانها، وهو ما يوضح القيمة الإضافية التي يمكننا توليدها من خلال تحسين أداء الأصول والتوسع المنضبط عالي العائد في أسواق ومنتجات جديدة».

وأضاف أن جهودنا لتعزيز أسسنا الصناعية والمالية تواصلت بدعم من «أدنوك»، حيث حققنا 99% من أهدافنا لخفض التكاليف، مع إحراز تقدم في خطة تحسين التصنيع بنسبة 46% من التحسينات المخططة في حجم الإنتاج وكفاءة الطاقة، إضافة إلى توسيع نطاق أعمالنا عالمياً من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المتميزة، بما في ذلك الاستحواذ على شركة «وينغفو أستراليا».. وبالتزامن مع ذلك، يساهم توسيع نطاق إنتاج سائل عادم الديزل «DEF» واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات «AGU» في الإمارات ومصر في بناء مصادر إيرادات أكثر مرونة وذات هوامش ربح أعلى وغير موسمية في الاتحاد الأوروبي والإمارات، على التوالي.

وقال إنه في هذا الإطار، أوصى مجلس إدارة «فيرتيغلوب» بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (6.1 فلس للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 955 مليون درهم، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم التي بلغت قيمتها 272 مليون درهم والتي تم تنفيذها حتى تاريخه.

وبلغ إجمالي الأرباح الرأسمالية العائدة للمساهمين 1.23 مليار درهم، بما يتماشى مع سياسة شركة فيرتيغلوب المتمثلة في إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة الفائضة إلى المساهمين، وهو ما حقق عائداً إجمالياً تنافسياً للمساهمين بنسبة تصل إلى أكثر من 5%.

