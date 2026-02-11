الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
المالية: صدور قرار وزاري بتحديد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

المالية: صدور قرار وزاري بتحديد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي
11 فبراير 2026 20:12

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور القرار الوزاري رقم 336 لسنة 2025 بإضافة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، المنشأة في إمارة دبي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، إلى تعريف السلطة المختصة الوارد في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والمستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وبموجب القرار تُعد سلطة VARA من ضمن السلطات المختصة لأغراض الأنشطة المؤهلة لخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات.
وأكدت وزارة المالية التزامها بضمان الوضوح واليقين والتوافق عبر الإطار التنظيمي والضريبي، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً رائداً للخدمات المالية والاستثمارية.

 

