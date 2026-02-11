أبوظبي «وجهة العام المتميزة» من «اتحاد وكالات السفر الإسبانية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً مشاركتها الناجحة في معرض «فيتور 2026» في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز أطر التعاون طويل المدى مع قطاع السفر والسياحة العالمي، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مُفضلةً على مدار العام.وسلّطت الدائرة، خلال الحدث، الضوء على تنوع المقومات السياحية في الإمارة، من الثقافة الأصيلة، وتجارب المغامرة والرفاهية والترفيه وفنون الطهي إلى عروض الاستجمام وأرقى خدمات الضيافة.

وشهد معرض «فيتور 2026» تتويج أبوظبي بلقب «وجهة العام المتميزة» من «اتحاد وكالات السفر الإسبانية»، حيث أشاد كارلوس جاريدو دي لا سيرفا، رئيس الاتحاد، بالوجهة السياحية، ووصفها بالرائدة عالمياً.

وفازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً بجائزة «أفضل جناح» في المعرض من مركز «إيفيما مدريد للمعارض»، تقديراً لتصميم الجناح المبتكر، وقدرته على تقديم سرديات تفاعلية جذابة استقطبت اهتمام الزوار والشركاء.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: (يُشكل معرض «فيتور» منصة سنوية رئيسية لتعزيز شراكاتنا الدولية، وخاصة في السوق الإسباني. ويُجسد اختيار أبوظبي "وجهة العام المتميزة"، والحصول على جائزة «أفضل جناح» في المعرض، حجم التقدير العالمي المتنامي لما تقدمه أبوظبي من تجارب سياحية وثقافية استثنائية على مدار العام، ونهجنا القائم على استثمار قوة الشراكات، وتوظيفها في تحقيق أهدافنا الطموحة. وسنواصل تطوير تجارب أصيلة ومستدامة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل، وتتيح لزوارنا الاستمتاع بعطلات «لا تُنسى» في أبوظبي).

وجاءت مشاركة الدائرة في معرض «فيتور 2026» ضمن جهودها لتكريس حضور الوجهة السياحية في الأسواق الدولية ذات الأولوية، بما في ذلك إسبانيا. وضم وفد الوجهة في الحدث عدداً من أبرز الجهات العاملة في قطاع الضيافة والمعالم السياحية والثقافية في الإمارة، ومن بينها فنادق ياس بلازا، ومنتجع الظفرة فينيت كولكشن، ولو رويال ميريديان أبوظبي، وسوفيتيل، ومسرّة، وفنادق سيتي سيزنز، ومنتجع ريكسوس مارينا أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

وشمل الوفد أيضاً الاتحاد للطيران، ومتاحف المنطقة الثقافية في السعديات، وسياحة 365، وفوياج تورز، إلى جانب ممثلين عن المنظومة السياحية في منطقتي العين والظفرة.