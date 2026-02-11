الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» الأول لمجموعة «بريكس» لعام 2026

11 فبراير 2026 23:57

 

 شاركت دولة الإمارات في اجتماع «الشيربا» و«السو شيربا» الأول لمجموعة بريكس للعام 2026، والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي من 9 إلى 11 فبراير 2026.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحت شعار: «بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة»، قدمت الرئاسة الهندية الركائز الأربع الرئيسية التي ستوجه أعمال مجموعة بريكس لهذا العام، وهي: المرونة، والابتكار، والتعاون، والاستدامة.
وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الهندية، بما في ذلك توسيع التعاون في مجالات: التواصل على مستوى الشعوب، والصحة، والزراعة، والاقتصاد والشؤون المالية، والطاقة، والتنمية المؤسسية، وإصلاحات الحوكمة العالمية.
كما مثّل عمران شرف دولة الإمارات خلال اللقاء الذي جمع رؤساء الوفود المشاركة مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة بريكس التزامها بالتعاون الدولي المتعدد الأطراف المنسق باعتباره النهج الأمثل لمواجهة التحديات العالمية، بما يتماشى مع مبادئ تعزيز السلام، والاستقرار، والازدهار العالمي.

المصدر: وام
