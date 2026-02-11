حركة الطيران الخاص بدبي الجنوب تنمو 17% خلال 2025

دبي (الاتحاد)

سجّل مشروع محمد بن راشد للطيران، في دبي الجنوب، 20 ألفاً و289 رحلة طيران خاص خلال عام 2025، بنمو قدره 17% مقارنة بعام 2024، ليُسجّل بذلك أعلى مستوى لحركة الطائرات الخاصة في تاريخ إمارة دبي.

وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تم تسجيل 6926 رحلة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استمرارية الطلب القوي والزخم المتصاعد في قطاع الطيران الخاص.

ويُعزى هذا النمو المستدام إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مكانة دبي مركزاً عالمياً على مدار العام للأعمال والمعارض والسياحة والترفيه، إلى جانب الاستضافة الناجحة لفعاليات كبرى، مثل معرض دبي للطيران 2025، ومعرض جيتكس جلوبال، والقمة العالمية للحكومات، وغيرها من الفعاليات الدولية.

ويتكامل هذا الزخم مع مؤشرات قطاع السياحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، بنمو قدره 5% مقارنة بعام 2024. وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: هذا النمو القياسي في حركة الطيران الخاص يعكس التطور المستمر لدبي كمركز عالمي للطيران والتجارة والسياحة، مؤكداً أن دبي الجنوب، تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم الطلب طويل الأمد، وتوفّر عمليات سلسة، وتُعزّز دورها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران.