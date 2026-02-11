الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حركة الطيران الخاص بدبي الجنوب تنمو 17% خلال 2025

حركة الطيران الخاص بدبي الجنوب تنمو 17% خلال 2025
12 فبراير 2026 01:47

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إبحار سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة
«صُنَّاع الأمل».. مبادرات نبيلة لنشر الإيجابية وإنقاذ المرضى أولوية في اهتمامات فرسان العطاء

سجّل مشروع محمد بن راشد للطيران، في دبي الجنوب، 20 ألفاً و289 رحلة طيران خاص خلال عام 2025، بنمو قدره 17% مقارنة بعام 2024، ليُسجّل بذلك أعلى مستوى لحركة الطائرات الخاصة في تاريخ إمارة دبي.
وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تم تسجيل 6926 رحلة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استمرارية الطلب القوي والزخم المتصاعد في قطاع الطيران الخاص.
ويُعزى هذا النمو المستدام إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مكانة دبي مركزاً عالمياً على مدار العام للأعمال والمعارض والسياحة والترفيه، إلى جانب الاستضافة الناجحة لفعاليات كبرى، مثل معرض دبي للطيران 2025، ومعرض جيتكس جلوبال، والقمة العالمية للحكومات، وغيرها من الفعاليات الدولية.
ويتكامل هذا الزخم مع مؤشرات قطاع السياحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، بنمو قدره 5% مقارنة بعام 2024. وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: هذا النمو القياسي في حركة الطيران الخاص يعكس التطور المستمر لدبي كمركز عالمي للطيران والتجارة والسياحة، مؤكداً أن دبي الجنوب، تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم الطلب طويل الأمد، وتوفّر عمليات سلسة، وتُعزّز دورها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران.

دبي الجنوب
دبي
الإمارات
الطيران الخاص
مشروع محمد بن راشد للطيران
الطائرات الخاصة
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©