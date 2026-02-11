46.18 مليار درهم صافي أرباح 9 بنوك بأبوظبي بنمو 22.8%

حسام عبد النبي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية «بعد خصم الضرائب» للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي أعلنت نتائج أعمالها السنوية عن عام 2025 وحتى يوم أمس، «9 بنوك» بنسبة %22.85 تعادل 8.59 مليار درهم ليصل صافي الأرباح الإجمالية إلى 46.18 مليار درهم مقارنة بنحو 37.59 مليار درهم عن عام 2024.

ووفقاً للقوائم المالية لتلك البنوك، فقد جاوزت إيرادات تلك البنوك 84.25 مليار درهم في عام 2025 مقابل 73.45 مليار درهم عن عام 2024 بنسبة نمو %14.7.

وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك، أن 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمكنت من تحقيق صافي أرباح تجاوز المليار درهم، ولتبلغ الأرباح الصافية المجمّعة لتلك البنوك الستة 44.865 مليار درهم بنمو بنسبة 22.6% تعادل 8.27 مليار درهم مقارنة بصافي الأرباح عن عام 2024 والذي بلغ 36.58 مليار درهم، موضحاً أن البنوك الستة تمكنت من تحقيق زيادة في إيراداتها السنوية تتجاوز 10.38 مليار درهم لتصل إيراداتها المجمعة عن عام 2025 إلى نحو 81.445 مليار درهم مقابل 71 مليار درهم عن عام 2024 بنمو 14.6%.

وحسب الرصد حقق «بنك أبوظبي الأول» أعلى صافي ربح سنوي على مستوي بنوك أبوظبي تجاوز 21.189 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم في عام 2024 بنسبة نمو 24%، وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 11.445 مليار درهم بنسبة نمو (21.5%)، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 7.1 مليار درهم وبنمو (16.4%).

وأظهر الرصد أن «رأس الخيمة الوطني» جاء في المركز الرابع بصافي ربح يقارب 2.61 مليار درهم بزيادة (25.7%)، يليه «مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 1.317 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (26%)، في حين جاء «الفجيرة الوطني» في المركز السادس محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 1.205 مليار درهم (41.8%)، وحل «بنك أم القيوين الوطني» في المركز السابع محققاً 580.7 مليون درهم بنمو (15%)، تلاه «البنك العربي المتحد» بصافي ربح 438 مليون درهم وبنسبة نمو (45%)، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» الذي حقق صافي أرباح عن عام 2025 بلغ نحو 249.78 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 23.6%.

وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن عام 2025، يتضح أن زيادة صافي الربح جاءت بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك، حيث جاوزت إيرادات 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 84.25 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.45 مليار درهم عن عام 2024 بنسبة نمو 14.7%.

وحقق «بنك أبوظبي الأول» إيرادات سنوية 36.675 مليار درهم بنمو 16% عن إيرادات العام السابق، تلاه «أبوظبي التجاري» بإيرادات 22.18 مليار درهم (9.2%)، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 12.3 مليار درهم وبنمو (15.7%).

وأظهر التحليل أن «رأس الخيمة الوطني» جاء في المركز الرابع بإيرادات سنوية 5.16 مليار درهم وبنسبة نمو (9.6%) على أساس سنوي، ويليه «الفجيرة الوطني» بقيمة 2.66 مليار درهم بنسبة نمو 9.3%، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بإيرادات بنحو 2.45 مليار درهم بزيادة بنسبة (12.7%)، وحل «أم القيوين الوطني» سابعاً بإيرادات 1.229 مليار درهم بنمو (5.7%)، ثم «البنك العربي المتحد» بإيرادات 796.54 مليون درهم بنمو 31%، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» بإيرادات سنوية بقيمة 791.33 مليون درهم وبنسبة نمو (12.5%) مقارنة بإيرادات عام 2024.