"تعاونية الاتحاد" تخفض أسعار 3 آلاف سلعة ضمن حملتها الرمضانية

أعلنت تعاونية الاتحاد عن خطتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت حملات ترويجية واسعة، ومبادرات مجتمعية، وبرامج تسوق نوعية تهدف لدعم الأسرة واستقرار السوق.

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خلال مؤتمرصحفي، بحضورممثلي من وزارة الاقتصاد والسياحة، وممثلي وسائل الإعلام وعدد من مدراء الإدارات بالتعاونية، أن الحملة الرمضانية تركز على توفير مستلزمات رمضان بأسعار تنافسية وعروض مميزة مع ضمان توفرها بجودة عالية وكميات كافية في جميع فروع التعاونية وعبر متجرها الإلكتروني وتطبيقها الذكي «تميز»، مع خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 3000 منتج تشمل الأرز، الزيوت، الطحين، السكر، الدواجن، البيض، التمور، والمنتجات الطازجة والمجمدة، إلى جانب تثبيت سعر أكثر من 160 سلعة أستهلاكية أساسية لضمان استقرار الأسعار طوال الشهر.

وأضاف: تأتي الحملة الرمضانية ضمن مبادرات «عام الأسرة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أن التعاونية تسعى لأن تكون حملتها الرمضانية انعكاساً عملياً لتوجهات الدولة في دعم الأسرة، من خلال توفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مدروسة، وعروض تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري خلال الشهر الفضيل.

وتابع: فروع التعاونية اليوم تضم أكثر من 6,000 منتج محلي من مختلف الفئات، وتحظى بطلب متزايد، إلى جانب حرص المستهلكين على دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمزارعين المحليين.

وأشار الهاشمي إلى استمرار مبادرة تخفيض وتثبيت أسعار السلع الأساسية، التي أطلقتها التعاونية قبل ثلاثة أعوام، مؤكداً نجاحها في الحد من تقلبات الأسعار على المنتجات الأكثر طلباً واستهلاكاً، مع تحديث قائمة المنتجات المشمولة شهرياً وفقاً للطلب، مشيراً إلى مبادرة «فطوركم سحورهم 8» التي تُنفّذ خلال شهر رمضان، والتي ترعاها التعاونية منذ ثمانية أعوام للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من الهدر الغذائي، ونشر ثقافة حفظ الطعام، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يتماشى مع القيم الإنسانية لشهر رمضان المبارك وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، كما تم توفير إمكانية التبرع الرقمي بالتعاون مع منصة «تراحم».

كما استعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر دور التعاونية في دعم الأمن الغذائي والمنتج المحلي، من خلال التعاون مع أكثر من 33 مزرعة محلية تشمل مزارع تقليدية وعضوية ومائية، إلى جانب شبكة توريد عالمية لتوفير الخضراوات والفواكه الطازجة طوال رمضان، مؤكداً تعزيز مخزون المنتجات في جميع الفروع لتلبية الطلب المتزايد، مع استمرار خدمات التوصيل عبر التطبيق والموقع الذكي لتخفيف الازدحام وتوفير الراحة للمتسوقين.وأكد أن حملات التعاونية الرمضانية ليست مجرد عروض موسمية، بل هي التزام مستدام بدورها الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى من خلالها لإسعاد الأسر وتعزيز قيم التكافل والاستقرار التي يجسدها شهر رمضان.