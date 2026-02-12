248.5 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ارتفاع صافي أرباحها بعد الضريبة للسنة المالية 2025، بنسبة 6.2%، ليصل إلى 248.5 مليون درهم، مقارنةً بمبلغ 234.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح للربع الأخير من العام بنسبة 2.5%، ليصل إلى 65.8 مليون درهم.

وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع أرباحها قبل الضريبة لعام 2025 بنسبة 19.9% ​​مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 331.8 مليون درهم، في حين ارتفعت في الربع الأخير من العام قبل الضريبة بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 94.0 مليون درهم.

و قالت الشركة إنها حققت هوامش ربح إجمالية قوية ونمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال الربع الأخير والسنة المالية 2025، على الرغم من التحديات السوقية المستمرة في بعض المناطق. وظل النشاط القوي في قطاعي العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكّل قوة دافعة رئيسية لنمو الإيرادات، مدعوماً بزيادة مساهمة مشاريع الأعمال ذات الهوامش الربحية الأعلى وقطاعات المنتجات المتميزة.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأخير 856.4 مليون درهم، منخفضة بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفع في مجمل السنة المالية 2025، بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 3.28 مليار درهم.

وبلغ صافي الدين 1.49 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة لزيادة الإنفاق في رأس المال، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحديث المصانع في الإمارات العربية المتحدة. كما ارتفعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.35 ضعف في الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.40 ضعف في الربع الأخير من عام 2025.