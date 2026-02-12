27 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» النصفية



أبوظبي (الاتحاد)

بلغت أرباح «إنفستكورب كابيتال»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 27 مليون دولار خلال النصف الأول المنتهي في 31 ديسمبر من سنتها المالية، مقارنة بصافي ربح بلغ 28 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025.

وأقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المشار إليها، بواقع 0.092 درهم، أو ما يعادل 0.025 دولار للسهم الواحد، وبإجمالي قدره 54.8 مليون دولار ما يعادل نحو 201 مليون درهم.

وتمثل هذه التوزيعات ما يعادل نصف توزيعات الأرباح المستهدفة للشركة عن العام الكامل.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 16% على أساس سنوي ليصل إلى 52 مليون دولار، وسجّلت إيرادات أنشطة الاكتتاب «خدمات تمويل رأس المال» 24 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.

وارتفعت إيرادات أنشطة الاستثمار في الشركات «توظيف رأس المال» 47% على أساس سنوي لتصل إلى 25 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2026 مقابل 17 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025.

ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل الناتج عن المنتجات المُهيكلة، واستثمارات الائتمان العالمي، والاستثمارات في العقارات، فيما حققت الأصول الأساسية عائداً سنوياً بنسبة 7%، وارتفعت أنشطة الاستثمار في النصف الأول من السنة المالية 2026 إلى 614 مليون دولار «مقارنةً بـ 480 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025».

وبلغ إجمالي المتحصلات من عمليات التخارج والطرح في النصف الأول من السنة المالية 2026 ما مجموعه 652 مليون دولار مقابل 543 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025.

وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة إنفستكورب كابيتال: واصلت محافظنا الاستثمارية أداءها الجيد، مع ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات بنسبة 47% على أساس سنوي.

وقال روهيت ناندا، المدير المالي لدى شركة إنفستكورب كابيتال، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس الانضباط المالي وخطة النمو الاستراتيجية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.96 مليار دولار، ووصلت الاستثمارات في الشركات إلى نسبة 68% من الميزانية العمومية.