اقتصاد

«الإمارات دبي الوطني» يُكرّم المحاسبين المعتمدين من موظفيه المواطنين

«الإمارات دبي الوطني» يُكرّم المحاسبين المعتمدين
12 فبراير 2026 17:43

 
بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، كرّم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة جديدة من موظفيه المهنيين الموهوبين من المواطنين الإماراتيين، الذين حصلوا بنجاح على شهادات اعتماد دولية كمحاسبين قانونيين معتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).
وأشاد المجلس بالتفاني والمثابرة التي أظهرها المحاسبون الإماراتيون المعتمدون في تحقيق هذا الإنجاز المهني البارز، كما يعكس هذا النجاح التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر برعاية المواهب الوطنية وتطويرها، فضلاً عن تعزيز الكفاءات القيادية في القطاع المالي داخل الدولة.
وأشار باتريك سوليفان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بالقول: فخورن بالاحتفاء بزملائنا الإماراتيين الذين حصلوا على هذه المؤهلات الرفيعة، إن إنجازاتهم تمثّل مزيجاً بين التفوق الأكاديمي والانضباط والمرونة المطلوبة من قادة المستقبل في القطاع المالي.
وأضاف: نواصل العمل على إعداد مجموعة من الكفاءات الإماراتية الموهوبة لتولي أدوار قيادية مستقبلاً، وتأتي هذه الإنجازات التي نشهدها اليوم تأكيداً على نجاح رؤيتنا طويلة الأمد لتنمية وتأهيل هذه المواهب.
وقالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيس للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تطوير المواهب الإماراتية يأتي في صميم استراتيجية الموارد البشرية لدينا، كما أن التفاني الذي أظهره هؤلاء المحترفون الشباب يُعدّ مصدر إلهام حقيقي.

