اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يُطلق إطاراً لتصنيف الوسطاء العقاريين

«أبوظبي العالمي»
12 فبراير 2026 18:03

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إطلاق مبادرة تصنيف الوسطاء العقاريين، وهي إطار تنظيمي جديد يهدف إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات في القطاع العقاري ضمن النطق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
ويمثّل هذا نموذجاً جديداً للتفاعل مع مجتمع الوسطاء، حيث يضع الوسطاء في موقع الشركاء الاستراتيجيين في تشكيل السوق ودفعه قُدماً.
وتقدّم المبادرة نظام تصنيف منظّم للوسطاء العقاريين المرخّصين، يقوم على تقييم الأداء وتحفيز التحسين المستمر، ما يعكس التزام أبوظبي العالمي ببناء منظومة عقارية موثوقة وعالية الكفاءة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وبموجب هذا الإطار التنظيمي، سيصنَّف الوسطاء العقاريون ضمن خمس فئات تحت مسمى، العامة، البرونزية، والفضية والذهبية والبلاتينية، استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسة للتقييم، تتضمن أداء المبيعات، والتأهيل المهني، وتقييمات المتعاملين.
وتهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين ومكافأتهم، ما يشجّع على الاستثمار المستمر في تطوير المهارات وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: تشكل مبادرة تصنيف الوسطاء ومنح الامتيازات معياراً جديداً للكفاءة في القطاع العقاري ضمن أبوظبي العالمي، فمن خلال الربط بين الأداء والشفافية والحوافز، نمكّن الوسطاء من رفع مستوى أدائهم المهني، وفي الوقت ذاته نسهم في تعزيز ثقة المشترين في السوق. وتعكس هذه المبادرة دورنا كجهة تنظيمية استباقية ومحفزّة للأعمال.
واستضاف أبوظبي العالمي ورشة عمل بتاريخ 10 فبراير 2026، للتعريف الرسمي بالمبادرة، وتعزيز التعاون مع الوسطاء المرخّصين، وإنشاء منصة للحوار المفتوح والتشارك في الابتكار وتبادل الملاحظات، بما يضمن أن تعكس المبادرة احتياجات السوق وأفضل الممارسات المعتمدة.
وتأتي مبادرة تصنيف الوسطاء في إطار الطموح الأوسع لأبوظبي العالمي (ADGM) لتبنّي أطر تنظيمية متطوّرة تدعم النمو المستدام، وتعزّز الثقة بالسوق، وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً وموثوقاً للأعمال والخدمات المالية.

