«عقار» و«دوسيت» تطلقان «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان»



عجمان (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة عقارات عجمان «عقار» اتفاقية استراتيجية للعلامة التجارية مع مجموعة «دوسيت إنترناشيونال»، الرائدة في مجال الضيافة المتكاملة في تايلاند، لتطوير مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان» الذي سيشكّل علامة فارقة باعتباره أول مشروع سكني في عجمان يحمل علامة تجارية دولية وتديره شركة ضيافة عالمية.

وستتولى «عقار» مهام تطوير المشروع تحت مظلّة علامة «دوسيت ثاني» الفاخرة، ليعمل وفقاً لأعلى معايير المجموعة في الفخامة والخدمة والرفاهية، مما يمثل محطة مفصلية في مساعي المؤسسة للارتقاء بمعايير القطاع العقاري عبر استقطاب أرقى العلامات العالمية، وتعزيز جاذبية عجمان كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، أن هذا التوقيع يمثل لحظة هامة ومفصلية لقطاع العقارات في عجمان، مشيراً إلى أن التعاون مع «دوسيت إنترناشيونال» يهدف إلى تقديم مشروع يعكس رؤية المؤسسة الطموحة لتحقيق النمو المستدام، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وضمان قيمة طويلة الأمد للإمارة، وهو ما توافق معه خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة «عقار»، الذي أوضح أن مشروع «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان» قد صُمم خصيصاً ليرسي معياراً جديداً لمفهوم السكن المرتبط بعلامات تجارية عالمية في الإمارات الشمالية، مؤكداً التزام المؤسسة بتقديم مجمعات سكنية مُصممة بعناية فائقة تجمع بين تميّز أسلوب الحياة العصري والركائز الاستثمارية القوية.

من جانبه، أعرب سِيراديج دُونافانيك، نائب الرئيس لشؤون التطوير عالمياً في «دوسيت إنترناشيونال»، عن سعادته بوصول علامة «دوسيت ثاني» إلى إمارة عجمان من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تأتي في إطار سعي المجموعة المستمر لتوسيع حضور مجمعاتها السكنية ذات العلامة التجارية في أسواق مختارة بعناية، موضحاً أن الأولوية القصوى تكمن في ضمان التزام كل مشروع يحمل اسم «دوسيت ثاني» بالمعايير العالمية الصارمة في الضيافة ونزاهة التصميم وثقافة الخدمة، حيث ستقوم «دوسيت» بموجب الاتفاقية بتوفير الإشراف الكامل على العلامة التجارية وتسخير خبراتها الواسعة لدعم «عقار» في توفير بيئة سكنية تُدار بدقة وتتماشى مع الرؤية طويلة الأمد للعلامة.

وعلى صعيد التفاصيل الفنية للمشروع، سيضم «دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان» 328 شقة سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية، تتنوع خياراتها بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم.