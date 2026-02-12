«أبوظبي للاستثمار» و«البلديات» يعلنان عن مزايدة جديدة لتطوير أسواق تجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن طرح مزايدة عامة جديدة بنظام المساطحة، داعياً الشركات المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى تقديم عروضها للمشاركة في تطوير وتشغيل أسواق تجارية جديدة في موقعين رئيسين ضمن المناطق الرئيسة بإمارة أبوظبي، هما مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

وستُسهم هذه الأسواق التجارية في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير مرافق تجارية وخدمية عالية الجودة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان في تلك المناطق، كما ستلعب هذه الأسواق دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية المجتمعية ودعم النشاط الاقتصادي المستدام، بما يعكس التزام الإمارة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الحضرية المتوازنة.

ويمثل المشروع فرصة استثمارية نادرة ضمن مناطق رئيسة قائمة تتسم بتوفر محدود للأراضي التجارية.

ويشمل المشروع قطعتَي أرض، إحداهما في مدينة خليفة بمساحة تقارب 1000 متر مربع، والأخرى في مدينة محمد بن زايد بمساحة تقارب 1393 متراً مربعاً. وتقع هذه الأسواق ضمن أحياء تشهد نمواً سكانياً متواصلاً، ما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المجتمعات السكنية المتنامية والاستفادة من حركة يومية مستقرة على المدى الطويل.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات طلب تقديم العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار من خلال منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» عبر الرابط التالي: https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map

وعلى الشركات الراغبة في المشاركة تقديم عروضها ابتداءً من 12 فبراير 2026 وحتى الساعة 5:00 مساءً من يوم 30 مارس 2026.