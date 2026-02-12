إدراج سندات بقيمة 150 مليون دولار من «يونايتد تيرا إنتربرايسز» في «ناسداك دبي»



دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي، بالإدراج الثانوي لسندات بقيمة 150 مليون دولار صادرة عن شركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز» United Terra Enterprises PLC، وهي شركة طاقة تمتلك محفظة من مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، في أول إدراج للشركة في البورصة.

وتستحق سندات الدين غير المضمونة من فئة الديون ذات الأولوية في 10 سبتمبر 2030، بمعدل فائدة سنوي قدره 11.5% تُدفع على أساس نصف سنوي.

ومُنحت السندات رمز التعريف الدولي ISIN: USH8969NAA12، وتمّ إدراجها وقبولها للتداول في ناسداك دبي، مع تسويتها عبر أنظمة الإيداع والتسوية الدولية، بما في ذلك «يوروكلير Euroclear»، و«كليرستريم بانكينغ Clearstream Banking»، وشركة الإيداع الائتماني The Depository Trust Company«DTC».

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع بيتر كريمبن، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تيرا إنتربرايسز جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقال بيتر كريمبن، إن إدراج السندات في ناسداك دبي يُعد إنجازاً مهماً للشركة، وباعتباره إدراجاً ثانوياً إلى جانب إدراجها في فرانكفورت، فإنه يعزز حضور «يونايتد تيرا» وإصداراتها عبر اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، ويسهم في تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

من جانبه، قال حامد علي، إن الإدراج الأول لشركة «يونايتد تيرا» يعكس الطلب المستمر من جهات الإصدار الدولية على أسواق رأس المال لأدوات الدين في ناسداك دبي، وتواصل منصّتنا دعم مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، بما يوفّر لجهات الإصدار وصولاً فعالاً إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومعايير تسوية دولية.

ومع هذا الإدراج، تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حتى تاريخه 146.9 مليار دولار، ما يعكس النموّ المستمر لناسداك دبي مركزاً دولياً رائدًا لإدراج أدوات الدخل الثابت.