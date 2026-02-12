الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

22.3 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2025

22.3 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2025
12 فبراير 2026 19:03

 
دبي (الاتحاد)
حققت «إعمار العقارية» أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بقيمة 49.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة الأداء القوي لعملياتها المحلية.
وبلغ صافي أرباح الشركة 22.32 مليار درهم خلال عام 2025، مقابل نحو 17.449 مليار درهم في عام 2024، كما وصلت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم إلى 17.599 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ13.513 مليار درهم في 2024.
وسجلت الشركة أيضاً أعلى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 25.6 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 33%.
وحققت إعمار أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 80.4 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 16% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه المبيعات 69.5 مليار درهم.
وبناءً على سياسة توزيع الأرباح التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، أوصى مجلس الإدارة بالإبقاء على توزيعات الأرباح بنسبة 100% من رأس المال للعام 2025.
كما سجلت إعمار للتطوير، التي تملك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق بقيمة 71.1 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بمبيعات عام 2024 البالغة 65.4 مليار درهم.

