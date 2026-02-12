الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أراضي عجمان» تفوز بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة»

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
12 فبراير 2026 19:06


عجمان (الاتحاد)
فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» ضمن برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم» وذلك عن خدمة «باقة تملك في عجمان» التي تعد مشروعاً حكومياً مشتركاً بين جهات اتحادية ومحلية وخاصة بغية تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان وتقليص المتطلبات الحكومية في شراء العقار وتوفير خدمات استباقية متكاملة وموثوقة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن حصول الدائرة على جائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» يشكل حافزاً إضافياً لمضاعفة الجهود والمضي قدماً نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع تصفير البيروقراطية.
وأكد أن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تواصل مسيرتها الملهمة نحو تحقيق التميز والريادة في شتى المجالات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للمستقبل وإحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للإنسان.
من جانبه، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الفوز بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» خطوة مهمة تدعم توجه الدائرة وجهودها المستمرة لتصفير البيروقراطية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة حكومية متكاملة تعزز جودة الحياة في الإمارة وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وأكد أن باقة «تملك في عجمان» ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفعالية، مثمناً جهود شركاء الدائرة ودورهم الفعال في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل خطوة رائدة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يعزز مستوى سعادة المتعاملين، ويرسخ مكانة عجمان كمركز اقتصادي واستثماري حيوي وواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.

أخبار ذات صلة
2.1 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال يناير 2026
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©