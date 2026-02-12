«كابيتالاند إنفستمنت» تفتتح مقرها في مركز دبي المالي العالمي



دبي (الاتحاد)

رحّب مركز دبي المالي العالمي، بانضمام شركة «كابيتالاند إنفستمنت» إحدى الشركات العالمية في إدارة الأصول العقارية، وذلك تزامناً مع توسّعها في سوق الاستثمار المتسارع النمو في منطقة الخليج العربي، من خلال افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

وتتخذ شركة «كابيتالاند إنفستمنت» من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، وهي مدرجة في بورصتها، وتعمل في أكثر من 270 مدينة ضمن 45 دولة حول العالم.

ويعكس افتتاح المكتب الجديد في دبي استراتيجية الشركة الهادفة إلى خدمة شركائها من المؤسسات الاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق عالية النمو التي تتمتع بإمكانات طويلة الأمد.

وقال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إنه بفضل حضورها العالمي وقدراتها العميقة عبر مختلف فئات الأصول العقارية، تتمتع الشركة بمكانة قوية للاستفادة من منصة مركز دبي المالي العالمي خلال توسّعها في سوق الاستثمار والعقارات سريعة النمو في المنطقة.

من جانبه، قال جون وو، الرئيس التنفيذي الأول لشركة كابيتالاند المحدودة - فرع مركز دبي المالي العالمي المحدودة، إن تواجد «كابيتالاند إنفستمنت» في مركز دبي المالي العالمي، يمثل خطوة استراتيجية في مسار توسّع الشركة في منطقة الخليج العربي، ويعزّز شبكتها العالمية من المستثمرين المؤسسين والمستثمرين المعتمدين.