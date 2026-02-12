481.1 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» في 2025 بنمو 8%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ألف للتعليم القابضة اليوم عن نتائجها المالية عن كامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 769.5 مليون درهم، محققةً نمواً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مدعومةً بالاستقرار المستمر لمحفظتها الأساسية في دولة الإمارات وزخم النمو في أنشطة الأعمال الموجهة للشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، والمدارس الخاصة، والمشاريع الدولية.

وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية في تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 71.6%، بزيادة بنحو 360 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2024، ما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على أرباح قوية إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيتها.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم إن الشركة حققت أداءً قوياً لكامل العام في 2025، مما يعكس قدرتها على الإدارة المنضبطة في جميع أعمالها، ومتانة عملياتها الأساسية في دولة الإمارات، واستطاعت الحفاظ على ربحية قوية وتوسيع هوامش الأرباح، دون المساس بميزانية عمومية خالية من الديون، وهو ما يجسّد قابلية نموذجها التشغيلي للتوسُّع.

وأضاف أن الشركة عزّزت أعمالها الرئيسية في دولة الإمارات ومع دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة من خلال تقديم خدماتها إلى مدارس حكومية جديدة في أبوظبي، وتوسيع نطاق أنشطتها في المدارس الخاصة ومشاريع الشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، بالإضافة إلى تطوير مشاريعها الدولية، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير محفظة منتجاتها، حيث أكمل «مقياس الضاد» اختباراته الميدانية واسعة النطاق، ويجري حالياً التواصل مع المؤسسات المعنية استعداداً لإطلاقه المقرر في الربع الأول من عام 2026.

وحققت «ألف للتعليم» أرباحاً قوية للسنة المالية 2025، وذلك بدعمٍ من استمرار الهوامش الربحية والإدارة المنضبطة للتكاليف، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 550.7 مليون درهم، ما يعكس الإسهامات الكبيرة من العقود الجديدة إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف الأعمال.

ونتيجة لذلك، توسع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 71.6%، ما يمثل تحسناً بنحو 360 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2024، وبما يُجسد قابلية النموذج التشغيلي للتوسُّع ويعكس الفوائد الناتجة عن تحسين هيكل التكاليف.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 8٪ على أساس سنوي ليبلغ 481.1 مليون درهم، وشهد هامش صافي الأرباح تحسناً واضحاً ليصل إلى 62.5٪، مدفوعاً في المقام الأول بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتحقيق المكاسب نتيجة الكفاءة في ضبط التكاليف.

وتماشياً مع التزامها لدى طرحها للاكتتاب العام، ضمنت الشركة توزيع حد أدنى سنوي من الأرباح للمساهمين العامين بقيمة 135 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2025.

وتم صرف الدفعة الأولى البالغة 67.5 مليون درهم كأرباح مؤقتة في أغسطس 2025، في حين من المقرر صرف الدفعة الثانية البالغة 67.5 مليون درهم في أبريل 2026، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية كما تم الإعلان عنه سابقاً.