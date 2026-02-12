«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية



دبي (الاتحاد)

دعّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع أعمال شركة «تمور البركة»، المتخصّصة في تصنيع منتجات التمور ومقرها دبي، في السوق الإندونيسية، وساعدتها في التوسع بشكل أكبر والتعرف على عملاء جدد وتوقيع اتفاقية مع شركة «بي تي سافاني إندو ماكمور» المتخصّصة في صناعة المشروبات في إندونيسيا.

ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في إندونيسيا دوراً محورياً في دعم توسع الشركة بالسوق الإندونيسية، ومساعدتها على إبرام الاتفاقية، حيث قام بربط الجانبين وتقديم الدعم اللازم خلال مراحل مختلفة، مما أسفر عن توقيع عقد توريد تجاري، يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على تسهيل التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يحفّز نمو الأعمال، ويدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق العالمية، ويعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي.

ويعزّز هذا التعاون من مكانة شركة تمور البركة ضمن أبرز المصدرين لدبس التمر إلى السوق الإندونيسية، حيث تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة، وتُعد إندونيسيا خامس أكبر سوق تصدير لها عالمياً.

وقال يوسف سليم، الرئيس التنفيذي لشركة تمور البركة، إنه لطالما كانت إندونيسيا حجر أساس في استراتيجيتنا العالمية، وإن هذه الشراكة الجديدة مع شركة بي تي سافاني إندو ماكمور لا تهدف فقط إلى دخول السوق، بل إلى ترسيخ وجودنا وتعميق جذورنا في أحد أهم أسواقنا التصديرية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة بي تي سافاني إندو ماكمور باستخدام دبس التمر من تمور البركة ضمن علامتها التجارية 7Dates، مستهدفةً سوق المشروبات الحلال سريعة النمو في إندونيسيا.

ويعتبر ذلك خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة تمور البركة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتُمهّد الطريق لأنشطة تصدير متكررة وطويلة الأمد في سوق ذات إمكانات كبيرة، تتمتع فيها الشركة بقدرات لوجستية وحضور تجاري قوي.

وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في دعم جهود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية وآليات مزاولة الأعمال، وتسهيل الروابط التجارية مع الشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.