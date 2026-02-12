الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

منصور بن محمد يشهد انطلاق فعاليات «وورلديف دبي 2026»

منصور بن محمد خلال حضوره المنتدى وفي الصورة ثاني الزيودي وعدد من المسؤولين (وام)
13 فبراير 2026 02:03

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الاقتصادي لدولة الإمارات، ومحوراً رئيساً في تعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لحركة التجارة المستقبلية القائمة على الابتكار والتكامل التقني وسلاسل الإمداد الذكية.
جاء ذلك خلال حضور سموّه انطلاق فعاليات منتدى «وورلديف دبي 2026»، الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية، وذلك بمشاركة أكثر من 16 ألف زائر من أكثر من 80 دولة، والذي تستضيفه دبي للمرة الثانية على التوالي، ويُقام برعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وتنظّمه دبي كوميرسيتي على مدار ثلاثة أيام وحتى 14 فبراير الجاري، بالتعاون مع «وورلديف». وأشار سموّه إلى أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تركّز على بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على استباق التحولات العالمية.
حضر حفل الافتتاح إلى جانب سموّه، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

منصور بن محمد
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
