الذهب والفضة ينتعشان بدعم عمليات الشراء

انتعشت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية حين ​تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدت بيانات الوظائف الأميركية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.



بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في ⁠المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4966.83 دولار للأوقية بعد هبوطه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الخميس ليبلغ ​أدنى ‌مستوى له في أسبوع تقريباً دون ⁠مستوى ​خمسة آلاف دولار.

وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.7 بالمئة إلى 4985.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى ‌76.76 دولار للأوقية بعدما هوى 11 بالمئة ‌يوم الأربعاء.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2033.15 دولار ​للأوقية وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1639.​99 دولار.