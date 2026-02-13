السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انخفاض حاد في وول ستريت مع تفاقم خسائر التكنولوجيا

13 فبراير 2026 09:04

أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض حاد الخميس بعد تراجع المؤشر ناسداك اثنين بالمئة ومع

تكثيف المستثمرين عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا وتخارجهم من أسهم قطاع النقل وسط مخاوف بشأن الاضطراب الذي ربما تحدثه ​تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وبعد أن بدأت المؤشرات جلسة اليوم على ارتفاع، تحولت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض مع بيع المستثمرين أسهم القطاعات الأكثر خطورة والرهان على قطاعات أكثر تحوطاً مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات.

أسهمت النتائج الفصلية المخيبة للآمال لشركة ⁠سيسكو سيستمز في إضعاف ​اهتمام السوق بشركات ⁠التكنولوجيا بصورة عامة. وتأثرت شركات النقل أيضاً بالقلق من ⁠الاضطراب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: وام
وول ستريت
التكنولوجيا
الأسهم
