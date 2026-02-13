انخفاض حاد في وول ستريت مع تفاقم خسائر التكنولوجيا

أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض حاد الخميس بعد تراجع المؤشر ناسداك اثنين بالمئة ومع

تكثيف المستثمرين عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا وتخارجهم من أسهم قطاع النقل وسط مخاوف بشأن الاضطراب الذي ربما تحدثه ​تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن بدأت المؤشرات جلسة اليوم على ارتفاع، تحولت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض مع بيع المستثمرين أسهم القطاعات الأكثر خطورة والرهان على قطاعات أكثر تحوطاً مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات.



أسهمت النتائج الفصلية المخيبة للآمال لشركة ⁠سيسكو سيستمز في إضعاف ​اهتمام السوق بشركات ⁠التكنولوجيا بصورة عامة. وتأثرت شركات النقل أيضاً بالقلق من ⁠الاضطراب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.