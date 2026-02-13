465 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات بقيمة 2.46 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 465 مليون درهم، وتعكس النتائج متانة الأداء التشغيلي المستمرة، والتوسع القياسي في نطاقها، والانضباط في تنفيذ استراتيجيات رأس المال.

وارتفع إجمالي القدرة التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 1.57 مليون طن تبريد حتى 31 ديسمبر 2025، مدفوعة بنمو طبيعي قوي وصفقات استحواذ استراتيجية.

وباستثناء أثر عمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت نسبة نمو القدرة التشغيلية 4.4% على أساس سنوي، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى للنطاق التوجيهي الذي حددته الشركة.

وبلغت الإضافات الطبيعية للقدرة التشغيلية 58,200 طن تبريد خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية، بدعم رئيسي من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات.

وأنجزت «تبريد» عمليات إنشاء وتشغيل ثلاث محطات جديدة بالكامل خلال العام، ليرتفع إجمالي عدد محطات المجموعة إلى 99 محطة قيد التشغيل، وقد حافظت الشركة على معدلات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية والكفاءة على مدار العام، ما يعكس استثمار «تبريد» في التقنيات المبتكرة والإدارة الاستباقية للأصول.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار درهم، وبلغ حجم الاستهلاك 2.62 مليار طن تبريد في الساعة مسجّلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي نتيجة ظروف الطقس الأبرد نسبياً، الأمر الذي يؤكد قوة نموذج الأعمال القائم على رسوم القدرة الثابتة رغم التأثيرات المناخية على إيرادات الاستهلاك.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.27 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 51.6%، مدعومة بالانضباط التشغيلي والكفاءة المعزّزة.

وبلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2025 نحو 465 مليون درهم، ما يعكس استمرار القوة التشغيلية للشركة.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، إن 2025 كان عاماً تحوليًاً لشركة «تبريد»، تميّز بإنجازات استراتيجية كبرى عزّزت منصتها التشغيلية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الاستحواذ على شركة «بال كولينج» ومشروع امتياز «نخلة جبل علي» قد أسهم بتعميق حضور الشركة في أسواقها الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها.

وأضاف أنه على مستوى أعمال الشركة، واصلت فرق العمل تحقيق أداء متميز للعملاء، مع تعزيز الاستثمار في الأنظمة المتقدمة والبنية التحتية التي ستدعم المرحلة التالية من نمو الشركة، وبصفتها شركة وطنية رائدة في قطاع تبريد المناطق، تفخر بدعم أهداف دولة الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة حيث يتواصل تركيزنا على تحقيق النمو القائم على القدرة التشغيلية والامتيازات طويلة الأجل، وإيجاد قيمة مستدامة لمساهميها وأصحاب المصلحة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 6.5 فلس للسهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية 13 فلساً للسهم. ويمثل ذلك نسبة توزيع بلغت 71% من صافي الأرباح المعدلة لعام 2025، بما يتماشى مع المستويات التاريخية على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي أنجزتها «تبريد» لتأمين نموها على المدى الطويل.