الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير

نقلت الاتحاد للطيران 2.2 مليون مسافر خلال يناير الماضي، بزيادة قدرها 29% مقارنةً بشهر يناير 2025، حيث سافر 1.7 مليون ضيف على متن رحلات الاتحاد.





وبلغ معدل إشغال المقاعد، بحسب بيان صحفي صادر اليوم حول النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يناير الماضي، 89.9% خلال الشهر، مقارنة بـ 89.1% في العام السابق.



وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 127 طائرة مع بداية عام 2026، بشبكة تغطي 110 وجهات حول العالم بما في ذلك الوجهات الموسمية والشحن، إضافة إلى الوجهات التي من المقرر بدء التشغيل إليها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وباستثناء وجهات الرحلات المستأجرة.





وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن شهر يناير شكل بداية قوية لعام 2026 ، مضيفاً أنه تم الإعلان خلال يناير الماضي عن خدمات جديدة إلى لوكسمبورغ وكالغاري، وهما وجهتان سترتبطان لأول مرة برحلات مباشرة إلى أبوظبي.