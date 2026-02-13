«طيران الإمارات» تتوسع في الصين باتفاقية إنترلاين مع «لونغ إير»



دبي (الاتحاد)

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية إنترلاين مع شركة «لونغ إير»، في خطوة تعزّز حضور طيران الإمارات في الصين، وتتيح لعملائها الوصول إلى مدن إضافية داخل الصين إلى جانب وجهاتها الحالية.

والآن، سيتمكن عملاء طيران الإمارات من الوصول إلى 22 وجهة داخل الصين تُشغّلها «لونغ إير» عبر هانغتشو، وشينزن، وهونغ كونغ. وتغطي هذه الوجهات مناطق متعددة تشمل شرق، وشمال شرق، وجنوب، ووسط، وجنوب غرب الصين.

ومن خلال هذا التوسع، تعزّز طيران الإمارات نطاق انتشارها داخل الصين، ما يسهم في دعم الربط الجوي للمسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال، ويوفّر وصولاً مريحاً إلى مراكز داخلية رئيسية مثل تشنغتشو، وتشانغتشون، وهايكو، وشيانغيانغ، وداتشو.

وكانت الناقلة قد أطلقت العام الماضي رحلات إلى وجهتين جديدتين هما شينزن وهانغتشو، كما عززت عروضها من خلال تشغيل الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز على هذين الخطين، إلى جانب إعادة تشغيل طائرة الإيرباص A380 الشهيرة على رحلات شنغهاي.

وتخدم طيران الإمارات البر الرئيس للصين منذ عام 2004، وتشغّل اليوم رحلات إلى 5 مدن رئيسة بواقع 49 رحلة أسبوعياً.

وإلى جانب «لونغ إير»، ترتبط طيران الإمارات أيضاً بشراكات مع خطوط جنوب الصين الجوية، والخطوط الجوية الصينية «إير تشاينا»، وخطوط سيتشوان الجوية، ما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 110 وجهات داخل الصين إلى جانب شبكة طيران الإمارات، عبر بواباتها الخمس الحالية.