السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

401 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» في 2025

"الأنصاري للخدمات المالية"
13 فبراير 2026 17:00


دبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي أرباح بعد الضرائب بلغ نحو 401 مليون درهم في السنة المالية 2025 مقارنة بنحو 405.8 مليون درهم في العام السابق.
وارتفع الدخل التشغيلي للشركة خلال 2025 بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1.29 مليار درهم، مدفوعاً بأداء معظم خطوط الأعمال، إلى جانب توحيد نتائج مجموعة «بي أف سي القابضة» التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.
ووسّعت الأنصاري للخدمات المالية حضورها المادي خلال العام، وبلغ إجمالي عدد الفروع 444 فرعاً بنهاية السنة المالية 2025، مقارنة بـ 267 فرعاً بنهاية السنة المالية 2024، بزيادة صافية قدرها 177 فرعاً، منها 160 فرعاً في كل من البحرين والكويت والهند نتيجة استحواذها على مجموعة «بي أف سي القابضة»، و17 فرعاً جديداً تم افتتاحها داخل دولة الإمارات.
واستكملت المجموعة عملية الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة» خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم توحيد نتائجها بالكامل من الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام ذاته.
وبلغ إجمالي نفقات رأس المال خلال العام 39 مليون درهم، بما يعادل نحو 3% من الدخل التشغيلي.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «على الرغم من تعقيدات بيئة الأعمال وزيادة حدة المنافسة في سوق التحويلات، نجحنا في تحقيق نمو قوي، والحفاظ على هوامش ربحية قوية، ومواصلة الاستثمار في القدرات اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وبالنظر إلى المستقبل، نواصل التركيز على تسريع أجندة التحول الرقمي، وتعظيم كفاءة شبكة الفروع بعد التوسّع، وتحقيق فوائد التكامل الناتجة عن الاستحواذ على مجموعة (بي أف سي القابضة)».

شركة الأنصاري للخدمات المالية
