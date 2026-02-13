2.1 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» خلال 2025 بنمو 17%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائجها المالية للعام 2025، حيث حققت نمواً في الإيرادات بنسبة +20% على أساس سنوي لتصل إلى 20.8 مليار درهم، ونمواً في صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.1 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2025 بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.1 مليار درهم، بهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 24.4%

فيما نما صافي أرباح الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 584 مليون درهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، شهد عام 2025 نمواً لافتاً، مدفوعاً بنمو أحجام مناولة الحاويات في المحطات المحلية والدولية، إلى جانب إضافة 3.3 كيلومتر مربع من عقود تأجير الأراضي الصناعية الجديدة الصافية في «كيزاد»، وما نتج عن ذلك من استمرار الطلب القوي على المستودعات، وسكن الموظفين، وإمدادات الغاز.

كما سجلت جميع أنشطة الأعمال البحرية زخماً قوياً، وشمل ذلك خدمات الشحن، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر، والخدمات البحرية، وأحواض بناء وإصلاح السفن، إلى جانب إطلاق مشروع «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة».

وفي عام 2026، سيظل قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو القائمة على البنية التحتية للمجموعة، فيما سيواصل كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي توسيع نطاق أعمالهما لربط ودعم أصول البنية التحتية، وتقديم حلول متكاملة، تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات شاملة تحت مظلة واحدة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، إن عام 2025 شكّل محطة استثنائية أخرى في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث سجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً عززه النهج التنفيذي المنضبط، والتوسع التشغيلي المدروس، ومواصلة نضج نموذج أعمالها المتكامل.

وأضاف أنه منذ إدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، نجحت المجموعة في تحويل النمو في أحجام المناولة والأصول والنطاق الجغرافي، إلى عوائد أعلى وتدفقات نقدية وكفاءة أكبر في إدارة رأس المال.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد تعزيز بنية المجموعة التحتية الأساسية، ومواصلة تحقيق استراتيجيتها الدولية التي تركز على توسيع شبكة الممرات التجارية الرئيسية، كما نجحت، ولأول مرة منذ إدراج المجموعة بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام، يتجاوز المستهدفات المعلنة، ما يعكس تطورها المالي كمنظومة عالمية متكاملة لتمكين التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وقال الكابتن الشامسي إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تتطلع المجموعة إلى مواصلة مسيرتها في عام 2026 لترسيخ مكانتها الاستراتيجية، رغم تقلبات السوق، والاستمرار في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ومواصلة ابتكار حلول شاملة وفريدة لمتعامليها، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

وخلال عام 2025، سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً تشغيلياً لافتاً في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، فيما قامت المجموعة بتبسيط وإعادة تنظيم هيكلها المؤسسي من خلال دمج خدمات القطاع الرقمي ضمن القطاعات الأخرى بهدف دعم استراتيجية النمو التي تتبنّاها، وتحسين الكفاءة والأداء، إضافةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبني الوكلاء المدعومين به على امتداد عملياتها الرئيسية.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل رأسمالي مستقر نسبياً، حيث بلغ صافي الدين 20.6 مليار درهم «مقارنة بـ 18.6 مليار درهم في عام 2024»، كما استقرت نسبة صافي المديونية عند 4.1 ضعف، مقارنة بالعام 2024.

وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 5.05 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ +28% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الثابت في الأرباح التشغيلية الناتجة عن الأنشطة الأساسية، إلى جانب صفقات تسييل الأصول، ما يعكس معدل تحويل نقدي مُعدَّل تجاوز 80%.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي العضوي السنوي إلى 5.5 مليار درهم، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي للمجموعة للمرة الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022، متجاوزةً المستهدفات المقررة لعام 2026.