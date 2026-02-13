السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«غرف دبي» تبحث تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية مع قبرص

«غرف دبي» تبحث تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية مع قبرص
13 فبراير 2026 17:03

 
دبي (الاتحاد)
بحث محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووفد من غرفة التجارة والصناعة القبرصية برئاسة ستافروس ستافرو، رئيس الغرفة، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، وأكد الجانبان التزامهما بتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وقبرص.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التجارة الثنائية، وتحديد فرص الاستثمار المشتركة وتوسيع قنوات العمل المشتركة لتحفيز نمو علاقات الأعمال بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في قبرص.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، الالتزام بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وقبرص، والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، والعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة تدعم نمو حركة التجارة البينية وتفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، بالتزامن مع تمكين الشركات القبرصية من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفّرها دبي، باعتبارها منصة عالمية رائدة للانطلاق نحو أسواق المنطقة والعالم.
وتأتي الزيارة في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين من قبرص، حيث انضمت 101 شركة قبرصية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي الشركات القبرصية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 639 شركة، بنمو 17.7% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وقبرص نحو 588 مليون درهم في العام 2024.
وكانت غرفة تجارة دبي، أطلقت مؤخراً مجلس الأعمال القبرصي، بهدف تعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي وقبرص، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتحفيز الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.

