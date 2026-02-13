السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الطيران المدني» تحصل على شهادة الآيزو في إدارة المعرفة

13 فبراير 2026 17:17


أبوظبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة أيزو (ISO 30401:2018 ) لنظام إدارة المعرفة، في إنجاز يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعرفة، وتعزيز التعلم المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة على مستوى الهيئة.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة: يجسد هذا الاعتماد الدولي حرص الهيئة على ترسيخ منهجية متكاملة لإدارة المعرفة تضمن توثيق المعرفة المؤسسية، وتبادلها، والاستفادة منها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم الابتكار في قطاع الطيران المدني.
وأضاف: كما يؤكد الحصول على شهادة الآيزو 30401 نضج منظومة إدارة المعرفة في الهيئة، ونجاحها في دمج ممارسات إدارة المعرفة ضمن الأطر الاستراتيجية والتشغيلية والثقافية، بما يشمل القيادة والحوكمة، وعمليات المعرفة، والمنصات الرقمية، ونظام الدروس المستفادة، وأنشطة المقارنات المرجعية، وتبادل الخبرات، وآليات التحسين المستمر.
ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ التميز المؤسسي المستدام، بما يعزز مكانة الهيئة العامة للطيران المدني كمؤسسة تنظيمية قائمة على المعرفة وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران.
وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير منظومة إدارة المعرفة من خلال دمج ممارساتها في العمليات اليومية، وتمكين الكوادر البشرية، وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار، بما يضمن استدامة المعرفة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء على المدى الطويل.
 

