«العالمية القابضة» تعتزم إطلاق «جودان فاينانشال» بأصول مُدارة قيمتها 870 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن خطتها لإطلاق «جودان فاينانشال»، وهي شركة قابضة دولية جديدة ستشكل منصة متخصصة لإدارة وتوسيع محفظة المجموعة المتنامية في مجال الخدمات المالية.

وتوفر «جودان فاينانشال» منصة قابلة للتوسع والنمو الاستراتيجي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنها من التحول إلى إحدى أبرز وأكبر المنصات الاستثمارية تنوعاً في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة، مع استهداف تحقيق نمو سريع ومطرد خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية لمنصة «جودان فاينانشال» نحو 100 مليار درهم، حيث ستجمع تحت مظلتها محفظة عالمية متنوعة تمتد عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية.

ويُتوقع أن تشرف المنصة على أكثر من 20 أصلاً في أكثر من 13 دولة، لتوفر خدماتها لما يزيد على 11 مليون عميل، مع أصول مُدارة تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم، وذلك رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وسيترأس مجلس إدارة «جودان فاينانشال» سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، فيما يتولى معالي محمد حسن السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وتحت قيادتهما، ستعمل «جودان فاينانشال» على بناء محفظة تضم مؤسسات مالية راسخة ومنصات ذات إمكانات نمو عالية عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية.

وستكون «جودان فاينانشال» مملوكة بشكل مشترك لكل من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها «ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس انترناشيونال هولدينج»، ما يعكس التكامل الاستراتيجي بين المجموعات الثلاث لبناء منصة خدمات مالية واسعة النطاق ومتنوعة الأنشطة.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، يعتزم كل مساهم نقل أصول استراتيجية تعمل في قطاع الخدمات المالية إلى محفظة «جودان فاينانشال»، لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال، وخططها للتوسع في الأسواق العالمية ذات الأولوية.



تأثير عالمي

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «تم تأسيس جودان فاينانشال لوضع الركائز لشركة خدمات مالية ذات حضور وتأثير عالمي، تستند إلى حوكمة راسخة، ورأس مال طويل الأجل، ومنصات أعمال متميزة. ومن خلال توحيد أصول عالية الجودة من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس انترناشيونال هولدينج» ضمن هيكل موحد، نضع قاعدة صلبة تدعم النمو المستدام والابتكار وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر الأسواق الدولية».

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يشكل إطلاق جودان فاينانشال محطة بارزة في استراتيجية الشركة العالمية القابضة لبناء منصات واسعة النطاق تركز على قطاعات حيوية ضمن مجالات عملنا الأساسية. ومن خلال توحيد أصول الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة وألفا ظبي و2 بوينت زيرو ضمن هيكل موحد ومتخصص، نرسي الأسس لبناء كيان عالمي رائد في الخدمات المالية، مدعوم بحوكمة قوية، وقاعدة رأسمالية متينة، ومرونة استراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء المؤسسيين».

وأضاف معالي محمد حسن السويدي: «تمثل جودان فاينانشال المرحلة التالية في مسيرة تطور استراتيجية الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال جمع أصول عالية الجودة من القطاعات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا المالية تحت منصة موحدة ومركزة، نؤسس مجموعة خدمات مالية ضخمة لديها القدرة على التوسع والنمو، وتتسم بأطر حوكمة قوية وهيكل رأسمالي يمكنها من تحقيق نمو متسارع ومستدام خلال السنوات القادمة».



محفظة متنوعة

تعتزم كل من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و «سيريوس انترناشيونال هولدينج» نقل حصص استراتيجية في أكثر من 20 شركة ومنصة عاملة في قطاع الخدمات المالية، تمثل حصصها الرأسمالية القائمة حالياً، إلى «جودان فاينانشال»، بما يؤسس لمحفظة عالمية متنوعة تحقق إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم منذ التأسيس.

وتمثل الأصول الواردة أدناه حصص الملكية الحالية لكل من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس انترناشيونال هولدينج» وسيجري استكمال نقلها إلى «جودان فاينانشال» على مراحل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة في المناطق التنظيمية المعنية.

ومن المتوقع أن تضم محفظة «جودان فاينانشال» حصصاً في كيانات بالقطاع المصرفي، أبرزها بنك ويو، وشركة ريم للتمويل، وفيرست وومن بنك ليمتد «بنك المرأة الأول المحدود» (باكستان)، وميرا بنك بلغراد (صربيا)، ولولو بنك (كولومبيا).

وفي إدارة الأصول والثروات، من المتوقع أن تشمل حصصاً في شيميرا للاستثمار، ولونيت كابيتال، وآي أتش سي ويست إنفستمنت، وويست إنفستمنت هولدينغ. وفي التأمين وإعادة التأمين، شوري تكنولوجي ليمتد، وآر آي كيو لإعادة التأمين. وفي المؤسسات المالية غير المصرفية، كل من الدولية للأوراق المالية، وبلتون القابضة، ومجموعة باوباب، وسمان كابيتال ليميتد.

وفي منصات التكنولوجيا المالية، كل من فينستريت ليمتد، وكوميرا باي، والعملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، وفيرست تك جروب، وسلاش داتا ليمتد، ونيكسِس، ونيره، وفين وول، وزيلو.

ومن خلال هذه المحفظة، ستوفر «جودان فاينانشال» حضوراً استثمارياً عبر مجموعة متنوعة من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركيتين، مقدمةً مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل، التمويل العقاري والإقراض، والتمويل المتناهي الصغر، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات، وحلول التأمين وإعادة التأمين، وخدمات الوساطة وأسواق رأس المال، والمنصات المالية المدعومة بالتكنولوجيا

وستجمع المنصة قاعدة كبيرة من الأصول المُدارة (AuM) والأصول الخاضعة للإدارة (AuA) من شركات إدارة الأصول والثروات والاستثمارات البديلة، إلى جانب أصول جوهرية مُدرجة في الميزانية العمومية من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة لها.



استراتيجية النمو

وبالتوازي مع مساهمات الأصول، ستعمل «جودان فاينانشال» على استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين، بما يوفّر نقطة انطلاق جديدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في نمو منصة خدمات مالية واسعة النطاق. وقد تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين، فيما تعتزم «جودان فاينانشال» بناء شراكات طويلة الأمد مع الصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمكاتب العائلية، تزامناً مع تنفيذ استراتيجيتها التوسعية.

وترتكز استراتيجية «جودان فاينانشال» على تخصيص رأس المال بنهج منضبط، والإدارة الفعالة للمخاطر، وتكامل الأعمال المدعوم بالتكنولوجيا عبر محفظتها الاستثمارية.

وتستهدف الشركة تحقيق نمو مضاعف خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعاً بالتوسع الداخلي في أعمال شركات المحفظة الحالية، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية في أسواق النمو، إلى جانب تطوير حلول رقمية جديدة قائمة على البيانات.

وعلى الرغم من طموحاتها التوسعية واتساع قاعدة مستثمريها، ستظل «جودان فاينانشال» شركة خاصة، بما يمنحها المرونة اللازمة لتنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة الأجل، وإدارة دورات رأس المال بكفاءة، وإتمام صفقات معقدة عبر أسواقها المختلفة. ويخضع توقيت وتسلسل نقل الأصول والمعاملات ذات الصلة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة في الدول والأسواق المعنية.