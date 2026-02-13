836 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» بنمو 14.4%

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أورينت للتأمين»، التابعة لـ «الفطيم»، تحقيق نتائج مالية استثنائية لعام 2025، بتسجيل صافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 836 مليون درهم، بزيادة 14.4% عن عام 2024، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 10.78 مليار درهم، بزيادة 19.3%، وزيادة إيرادات التأمين إلى 9.23 مليار درهم، بنمو 21.4%.

ووفقاً لبيانات الشركة بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.16 مليار درهم، بنمو نسبته 18.3% مقارنة بـ 5.21 مليار درهم في عام عام 2024، وبلغ إجمالي الأصول 17.27 مليار درهم، بزيادة 10.2%، في حين ارتفع إجمالي الاستثمارات بما فيها الأرصدة البنكية إلى 11.99 مليار درهم، بزيادة 23.4%.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «تُؤكد النتائج المالية لعام 2025 الزخم القوي الذي تتمتع به شركة «أورينت للتأمين» وامتلاكها مرونة قوية أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق. إن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسة هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز والإدارة الحكيمة للمخاطر، وهذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا».